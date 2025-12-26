Gondola Carp, care face legătura între cota 1.400 şi cota 2.000, nu a funcţionat vineri, din cauza vântului cu viteză peste limita de siguranţă. Administraţia domeniului schiabil din Sinaia a anunţat că instalaţia nu a fost pornită pentru a garanta siguranţa turiştilor.

În schimb, gondola Sinaia, care urcă doar până la cota 1.400, a fost funcţională, deşi vânzarea cartelelor a fost temporar suspendată vineri dimineaţa, timp de aproximativ o oră, din cauza rafalelor puternice de vânt. După ce situaţia s-a ameliorat, cartelele au fost din nou disponibile.

Sania alpină de la Sinaia a continuat să funcţioneze vineri, până la ora 16.00, pentru turiştii prezenţi în staţiune. Totuşi, numărul acestora este considerabil mai mic decât în anii anteriori, conform sursei citate.

Conform meteorologilor, de vineri au fost înregistrate rafale de vânt şi precipitaţii, iar din noaptea de 28 decembrie, majoritatea regiunilor din România vor intra sub avertizări cod galben şi portocaliu de vânt şi ninsori viscolite. Această informare subliniază condiţiile meteo dificile care vor afecta întreaga ţară.

