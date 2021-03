Nelu Tataru (nu se afla in imagine), secretar de stat in ministerul Sanatatii si Raed Arafat, secretar de stat in ministerul Afacerilor Interne, sustin o conferinta de presa referitoare la numarul pacientilor cu coronavirus din Romania si a masurilor de preventie a infectarii populatiei cu virusul COVID-19, miercuri 11 martie 2020, la sediul ministerului Afacerilor Interne (MAI) din Bucuresti. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO