Faza a doua a proiectului

În prezent, autoritățile definitivează ultimele detalii tehnice necesare transferului de fonduri.

Proiectul Institutului Regional de Oncologie Timișoara (IROT) intră într-o nouă etapă de finanțare prin transferul de pe axa PNRR pe Programul Operațional Sănătate.

Potrivit secretarului de stat Alexandru Rogobete, acordul de parteneriat între Ministerul Sănătății, Consiliul Județean și CNI asigură continuitatea proiectului în faza a doua.

Această schimbare tehnică menține natura nerambursabilă a fondurilor europene alocate și garantează resursele necesare pentru execuția lucrărilor.

Ministrul Sănătății a clarificat succesiunea lucrărilor: fondurile din PNRR au fost deja utilizate cu succes pentru demolarea vechii structuri și pentru finalizarea proiectării viitorului spital. Odată încheiate aceste activități preliminare, proiectul intră în faza a doua, care presupune construcția propriu-zisă, finanțată integral prin Programul Operațional Sănătate.

„Acest proiect a beneficiat de două surse de finanţare. Prin PNRR s-a finanţat demolarea şi proiectarea, iar prin Programul Operaţional Sănătate, faza a doua, se va finanţa construcţia efectivă şi dotarea cu echipamente medicale. Un alt avantaj al transferului către o altă sursă de finanţare este că termenul de implementare se mută din anul 2026 către anul 2028. Practic până la finalul anului 2028, Institutul Regional de Oncologie din Timişoara, singurul institut de oncologie din această regiune, va trebui dat în folosinţă”, a declarat Alexandru Rogobete.

Centrul va dispune de 250 de paturi

Viitorul Institut Regional de Oncologie din Timișoara (IROT) va deveni principalul pilon medical pentru pacienții din vestul țării. Centrul va dispune de o capacitate de 250 de paturi și va integra circuite medicale complete: de la spitalizare de zi și ambulatoriu, până la servicii avansate de diagnostic (imagistică, endoscopie și laborator).

Infrastructura va include un bloc operator modern, secție de terapie intensivă, laboratoare specializate în radioterapie și medicină nucleară, dar și un centru de elită pentru transplant medular și afereză de celule stem.

Unitatea medicală va integra și un centru de urgențe oncologice, specializat în gestionarea cazurilor critice.

Totodată, proiectul pune un accent deosebit pe educație și inovație, prin spații dedicate cercetării și studiului: săli multifuncționale, spații de prezentări practice și birouri de studiu, transformând institutul într-un hub regional de formare pentru viitorii specialiști.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE