Instructorul a pregătit peste 1.400 de elevi de toate vârstele

Contrar așteptărilor, el susține că nu șoferii în vârstă sunt problema, ci cei între 30-40 de ani.

„Persoanele din grupa de vârstă 30-40 de ani sunt cele care își asumă riscuri și cauzează cele mai mari pericole pe șosele”.

Instructorul observă comportamentele riscante ale acestei categorii de vârstă: se enervează pe cei care respectă limita de viteză, devin agresivi și nerăbdători cu elevii începători, fac depășiri periculoase, fără spațiu suficient.

Care sunt cei mai buni șoferi după părerea lui

În opinia instructorului, șoferii peste 70 de ani sunt cei mai buni. El apreciază calmul și capacitatea lor de a gestiona stresul la volan.

„Deseori, ei au condus timp de peste 40 de ani. Da, e adevărat că pe măsură ce îmbătrânim reacțiile noastre se schimbă, dar experiența lor compensează din plin acest lucru”.

Recent, guvernul a anunțat intenția de a implementa teste anuale de vedere pentru șoferii peste 70 de ani. Instructorul consideră că acest lucru nu ar trebui aplicat, deoarece majoritatea vârstnicilor își verifică deja vederea regulat, mulți profesioniști, inclusiv instructori auto, au nevoie de permis și după 70 de ani.

Instructorul crede că guvernul ar trebui să se concentreze pe îndepărtarea șoferilor cu adevărat periculoși de pe șosele, nu a celor responsabili și experimentați.

Șoferii din Bulgaria și cei din România se află în fruntea clasamentului european privind șofatul periculos, conform celor mai recente date ale Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor, scrie publicația Profit.ro.



