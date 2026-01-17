Disputa asupra insulei Hans

În perioada 1973-2022, cele două țări nordice s-au disputat asupra insulei Hans, o mică bucată de pământ de 1,2 kilometri pătrați situată între Insula Ellesmere din Canada și Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

Conflictul, cunoscut drept „Războiul whisky-ului”, nu a implicat arme sau victime, ci gesturi simbolice și negocieri diplomatice, relatează Centrul Regional de Informare al ONU pentru Europa de Vest (UNRIC). Acesta este considerat un exemplu rar de soluționare pașnică a unui litigiu internațional, într-o lume marcată de tensiuni geopolitice.

Insula poartă numele exploratorului groenlandez Hans Hendrik, care a participat la prima expediție pe insulă în 1853. Se numește „Tartupaluk” în groenlandeză, care se traduce prin „în formă de rinichi”.

Cum a început „Războiul whisky-ului”

În anii 1970, interesul științific pentru regiunea Arctică a crescut semnificativ, mai ales în jurul Pasajului de Nord-Vest, o rută maritimă mai scurtă între oceanele Atlantic și Pacific. Pe măsură ce schimbările climatice au accelerat topirea gheții polare, competiția pentru revendicarea teritoriilor arctice a luat amploare. Insula Hans, situată la aproximativ 18 kilometri de Canada și Groenlanda, putea fi revendicată legal de oricare dintre cele două țări, conform dreptului internațional.

În 1973, Canada a revendicat oficial insula, dar Danemarca a contestat. Cele două națiuni au semnat un tratat prin care au convenit să întrerupă delimitarea graniței maritime în dreptul insulei și să reia discuțiile la o dată ulterioară.

Momentul decisiv a venit în 1984, când Canada a ridicat un steag pe insulă și a lăsat o sticlă de whisky canadian. Răspunsul danez nu a întârziat: ministrul afacerilor din Groenlanda a înlocuit steagul canadian cu unul danez și a lăsat o sticlă de schnapps împreună cu un mesaj: „Bine ați venit pe insula daneză”. Astfel a început un conflict unic, marcat de gesturi amicale.

Gesturi simbolice și schimburi de sticle de băuturi alcoolice

În următorii 20 de ani, cele două țări au continuat tradiția de a înlocui steagurile și de a lăsa băuturi alcoolice pe insulă. Acest „război” simbolic a fost o reflecție a relației prietenoase dintre cele două națiuni. Totuși, până în 2005, atât Canada, cât și Danemarca au recunoscut necesitatea unei rezoluții permanente.

Importanța strategică a insulei Hans a crescut pe măsură ce Arctica devenea tot mai relevantă pe scena geopolitică, iar Organizația Națiunilor Unite a subliniat că astfel de dispute ar trebui soluționate prin dialog și respectarea legislației internaționale.

Acordul din 2022: sfârșitul conflictului

În iunie 2022, Canada și Danemarca au semnat un acord oficial la Ottawa, punând capăt „Războiului whisky-ului”. În onoarea tradiției, ministrul canadian de externe Mélanie Joly și omologul său danez Jeppe Kofod au făcut schimb de sticle de whisky.

Conform acordului, insula Hans a fost împărțită aproximativ în jumătate, granița fiind trasată de-a lungul unui creste naturale.

Acordul din 2022 a venit într-un moment sensibil din punct de vedere internațional, același an fiind marcat de invazia Rusiei în Ucraina, care a subliniat pericolul conflictelor teritoriale. Astfel, soluționarea pașnică a „Războiului whisky-ului” transmite un mesaj puternic despre valoarea diplomației în fața tensiunilor globale.

„Este posibil să rezolvi un dezacord, iar cel mai bine este să o faci prin principii și norme pe care ambele părți le recunosc”, a declarat atunci ministrul canadian. La rândul său, omologul său danez a subliniat: „Când există dispute, rezolvarea trebuie să se bazeze pe dreptul internațional, nu pe legea forței, ci pe forța legii”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE