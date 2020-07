Stabilirea candidaţilor comuni la primăriile de sector din Bucureşti a dus la un blocaj, între Alianţa USR-PLUS şi liberali.

Liderul USR Dan Barna afirma, miercuri, într-o informală cu presa, că liderul PNL Ludovic Orban nu îi mai răspunde de 10 zile la telefon.

Vineri, preşedintele USR a revenit şi a anunţat că impasul dintre cei doi a fost depăşit.

” Vom avea o întâlnire la finalul acestei săptămâni şi sper să facem paşii înainte necesari pentru Bucureşti, pentru că, din punctul nostru de vedere, suntem relativ aproape de a găsi o soluţie prin care să reuşim să punem în spatele candidatului comun, Nicuşor Dan, candidaţi unici”, a spus Barna la lansara candidaţilor USR-PLUS pe Ilfov.

Liderul USR spune că aşteaptă ca PNL să se decidă dacă îşi dorește să meargă pe această cale a unor candidaturi comune sau Alianţa USR PLUS şi PNL să îşi prezinte propriii candidaţi.

„Toate scenariile sunt pe masă în momentul acesta”, a mai declarat Barna la evenimentul de lansare a candidatului Alianţei USR PLUS, Mădălina Scurtu, pentru Primăria oraşului Otopeni.

Barna: „Trebuie luată o decizie, indiferent care ar fi aceasta, nu renunţăm la principiul integrităţii”

USR PLUS anunţă că nu renunţă, în negocieri, la principiul integrităţii candidaţilor unici.



„Am fost foarte clari încă de la prima întâlnire pe care am avut-o cu PNL. Condiţiile pe care USR PLUS le-a pus pentru perspectiva de a putea pune în spatele lui Nicuşor Dan şase oameni este ca aceşti oameni să fie integri şi competenţi”, a afirmat Barna.

Preşedintele USR a menţionat că săptămâna viitoare, în funcţie de rezultatele dialogului cu PNL, „vor fi luate nişte decizii” cu privire la candidaţii de la Bucureşti pentru alegerile locale.

„E foarte clar. A început strângerea de semnături, e foarte clar că nu mai putem sta într-o incertitudine care e păguboasă şi, din punctul nostru de vedere, descurajantă pentru electoratul din Bucureşti. Asta este şi poziţia pe care o vom avea în discuţiile de la finalul săptămânii. Trebuie luată o decizie, indiferent care ar fi aceasta, în funcţie de rezultatul întâlnirii cu PNL şi cu domnul Orban. Evident, săptămâna viitoare vor fi luate nişte decizii”, a subliniat Barna.

Unde s-au blocat negocierile dintre USR-PLUS şi PNL

Cei de la Alianţa USR-PLUS nu sunt de acord cu candidaturile lui Dan Cristian Popescu la Sectorul 2 şi Dan Croitoru la Sectorul 5. Cei doi nu sunt anunţaţi oficial de PNL ca şi candidaţi la cele două sectoare.

USR-PLUS mai vrea paritate la sectoare, astfel încât ei să aibă 3 candidaţi şi PNL-ul cu PMP, 3 candidaţi.

Liberalii însă ar fi fost dispuşi să le ofere celor de la USR-PLUS candidatura la sectorul 1, pentru Clotilde Armand şi unul sau două sectoare cu şanse mai mici de câştig.

Dan Cristian Popescu, spuneau surse din PNL, are şanse mari să câştige sectorul 2 al Capitalei, potrivit cercetărilor sociologice.





