Reacții divergente ale aliaților

Radosław Sikorski, ministrul de Externe polonez, a declarat la radio că autoritățile poloneze sunt convinse de caracterul intenționat al acțiunii. „Nouăsprezece încălcări ale spațiului nostru aerian, câteva zeci de drone identificate, câteva doborâte, acțiunea durând șapte ore, toată noaptea – așa că nu putem spune că a fost un accident”, a afirmat el.

Sikorski și omologii săi ucraineni și lituanieni au emis o declarație în care au calificat incursiunea drept „un atac deliberat și coordonat” și o „provocare fără precedent”.

În timp ce Polonia și aliații săi din regiune au condamnat ferm incidentul, alte voci au fost mai precaute. Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO Europa, a declarat că încă nu este clar dacă incursiunea a fost deliberată. „Nu știm încă dacă a fost un act intenționat sau neintenționat”, a spus el.

Rusia, pe de altă parte, a negat că dronele sale ar fi vizat Polonia, fără a confirma sau infirma implicarea în incident. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Rusia nu va mai face alte comentarii pe această temă.

Reacția ambiguă a lui Trump

În contrast cu condamnările ferme venite din Europa, reacția inițială a președintelui american Donald Trump a fost ambiguă. El s-a limitat să scrie pe rețelele sociale: „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată-ne din nou!”, fără a condamna explicit acțiunea.

Recomandări Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Această atitudine a stârnit îngrijorare în rândul aliaților europeni, mulți considerând incidentul ca un test al Rusiei asupra solidarității NATO sub o posibilă nouă administrație Trump. Președintele polonez Karol Nawrocki a vorbit ulterior cu Trump la telefon, cei doi „confirmând unitatea aliaților”.

Măsuri de securitate sporite

În urma incidentului, Polonia a luat o serie de măsuri pentru a-și întări securitatea. Prim-ministrul Donald Tusk a vizitat o bază aeriană și a anunțat accelerarea programului de modernizare a forțelor armate.

„Sperăm că americanii vor respecta termenele. Ne-am dori ca primul lot de avioane F-35 să ajungă la voi în luna mai, astfel încât să putem vorbi despre puterea noastră aeriană cu o încredere din ce în ce mai mare de la lună la lună și de la an la an. Și ca Polonia să fie cu adevărat în siguranță din cer”, le-a spus Tusk militarilor.

De asemenea, Polonia a închis traficul aerian în estul țării, aproape de granițele cu Rusia și Ucraina, pentru zborurile civile până pe 9 decembrie. Agenția de control al traficului aerian a motivat decizia prin necesitatea de „a asigura securitatea națională”.

Contextul regional tensionat

Incidentul survine într-un context regional deja tensionat. Rusia continuă atacurile aeriene aproape nocturne asupra Ucrainei, fără semne că un armistițiu ar fi în perspectivă. În plus, Polonia a declarat că unele dintre dronele care au intrat în spațiul său aerian proveneau din Belarus, unde urmează să înceapă exerciții militare majore ruso-belaruse.

În acest context, vizita președintelui finlandez Alexander Stubb la Kiev pentru întâlniri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski capătă o importanță deosebită. Stubb este văzut ca o verigă cheie în eforturile europene de a menține sprijinul SUA pentru Ucraina, datorită relației sale bune cu Trump.

Incidentul a readus în prim-plan vulnerabilitățile de securitate ale flancului estic al NATO și necesitatea unei reacții unite a aliaților în fața provocărilor Rusiei. Rămâne de văzut cum va evolua situația și care va fi răspunsul concret al Alianței Nord-Atlantice la această încălcare a spațiului aerian al unui stat membru.

