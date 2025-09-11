Reacții divergente ale aliaților

Radosław Sikorski, ministrul de Externe polonez, a declarat la radio că autoritățile poloneze sunt convinse de caracterul intenționat al acțiunii. „Nouăsprezece încălcări ale spațiului nostru aerian, câteva zeci de drone identificate, câteva doborâte, acțiunea durând șapte ore, toată noaptea – așa că nu putem spune că a fost un accident”, a afirmat el.

Sikorski și omologii săi ucraineni și lituanieni au emis o declarație în care au calificat incursiunea drept „un atac deliberat și coordonat” și o „provocare fără precedent”.

În timp ce Polonia și aliații săi din regiune au condamnat ferm incidentul, alte voci au fost mai precaute. Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO Europa, a declarat că încă nu este clar dacă incursiunea a fost deliberată. „Nu știm încă dacă a fost un act intenționat sau neintenționat”, a spus el.

Rusia, pe de altă parte, a negat că dronele sale ar fi vizat Polonia, fără a confirma sau infirma implicarea în incident. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Rusia nu va mai face alte comentarii pe această temă.

Reacția ambiguă a lui Trump

În contrast cu condamnările ferme venite din Europa, reacția inițială a președintelui american Donald Trump a fost ambiguă. El s-a limitat să scrie pe rețelele sociale: „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată-ne din nou!”, fără a condamna explicit acțiunea.

Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el
Recomandări
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Această atitudine a stârnit îngrijorare în rândul aliaților europeni, mulți considerând incidentul ca un test al Rusiei asupra solidarității NATO sub o posibilă nouă administrație Trump. Președintele polonez Karol Nawrocki a vorbit ulterior cu Trump la telefon, cei doi „confirmând unitatea aliaților”.

Măsuri de securitate sporite

În urma incidentului, Polonia a luat o serie de măsuri pentru a-și întări securitatea. Prim-ministrul Donald Tusk a vizitat o bază aeriană și a anunțat accelerarea programului de modernizare a forțelor armate.

„Sperăm că americanii vor respecta termenele. Ne-am dori ca primul lot de avioane F-35 să ajungă la voi în luna mai, astfel încât să putem vorbi despre puterea noastră aeriană cu o încredere din ce în ce mai mare de la lună la lună și de la an la an. Și ca Polonia să fie cu adevărat în siguranță din cer”, le-a spus Tusk militarilor.

De asemenea, Polonia a închis traficul aerian în estul țării, aproape de granițele cu Rusia și Ucraina, pentru zborurile civile până pe 9 decembrie. Agenția de control al traficului aerian a motivat decizia prin necesitatea de „a asigura securitatea națională”.

Contextul regional tensionat

Incidentul survine într-un context regional deja tensionat. Rusia continuă atacurile aeriene aproape nocturne asupra Ucrainei, fără semne că un armistițiu ar fi în perspectivă. În plus, Polonia a declarat că unele dintre dronele care au intrat în spațiul său aerian proveneau din Belarus, unde urmează să înceapă exerciții militare majore ruso-belaruse.

În acest context, vizita președintelui finlandez Alexander Stubb la Kiev pentru întâlniri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski capătă o importanță deosebită. Stubb este văzut ca o verigă cheie în eforturile europene de a menține sprijinul SUA pentru Ucraina, datorită relației sale bune cu Trump.

Incidentul a readus în prim-plan vulnerabilitățile de securitate ale flancului estic al NATO și necesitatea unei reacții unite a aliaților în fața provocărilor Rusiei. Rămâne de văzut cum va evolua situația și care va fi răspunsul concret al Alianței Nord-Atlantice la această încălcare a spațiului aerian al unui stat membru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
GSP.RO
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
GSP.RO
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

CTP, despre uciderea influencerului conservator Charlie Kirk: „Nu simt empatie pentru domnul Kirk”
Știri România 22:06
CTP, despre uciderea influencerului conservator Charlie Kirk: „Nu simt empatie pentru domnul Kirk”
Tânăr filmat pe trotinetă pe autostrada A3 București - Ploiești, în toiul nopții și fără cască de protecție
Știri România 21:01
Tânăr filmat pe trotinetă pe autostrada A3 București – Ploiești, în toiul nopții și fără cască de protecție
Parteneri
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Adevarul.ro
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte companii de stat. De unde lua, de fapt, cei mai mulți bani
Fanatik.ro
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte companii de stat. De unde lua, de fapt, cei mai mulți bani
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Stiri Mondene 18:13
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Roxana Nemeș se pregătește să nască gemenii. Imagini cu vedeta în ultima lună de sarcină. „Iubiții mei mă vor face în curând mămică”
Stiri Mondene 17:45
Roxana Nemeș se pregătește să nască gemenii. Imagini cu vedeta în ultima lună de sarcină. „Iubiții mei mă vor face în curând mămică”
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Afacerea pornită cu 15.000 de lei de un fost agent de vânzări. "Avem fructe proaspete până la primul îngheţ"
ObservatorNews.ro
Afacerea pornită cu 15.000 de lei de un fost agent de vânzări. "Avem fructe proaspete până la primul îngheţ"
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax.ro
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Primele declarații ale bărbatului care a ucis-o pe Iryna Zarutska, tânăra refugiată ucraineană de 23 de ani
KanalD.ro
Primele declarații ale bărbatului care a ucis-o pe Iryna Zarutska, tânăra refugiată ucraineană de 23 de ani

Politic

Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Politică 21:54
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Exclusiv
Politică 20:00
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
Fanatik.ro
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”