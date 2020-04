De Mihai Toma,

”Cu domnul Gavrilă nu am avut mari tangențe, ne-am văzut de maximum cinci ori! Eu îl respect și îl salut tot timpul cu ”să trăiți domnul Valer”, a spus Pop.

Pasca mătușii ”domnului Valer”

Pop identifică locul unde a fost facută poza: acasă la un prieten, care e văr cu Valer Gavrilă, iar ”mama prietenului îi este mătușă!”.

”Mama mea stă lângă Dej, într-un sat, iar eu am fost să-i duc alimente, medicamente și să-mi iau cățelul de la ea! Dacă tot eram în zonă, am intrat și pe la prietenul meu pe acasă, să-l salut și să iau pască, o avea de la un preot. Am stat la o discuție la el, eu eram cu un amic, și au mai venit unul-doi, la fel ca mine!”, explică Cosmin Pop.

Între acești prieteni apar și Călin Man, bărbatul cu mască din fotografie, care are o firmă de construcții, și Iulian Barbu, poreclit cândva în presa tabloidă Piticul Porno.

Cosmin Pop, Iulian Barbu și Valer Gavrilă (de la stânga). În plan secund (cu mască), Călin Man.

Deși s-a strâns lume și s-au ciocnit pahare, Cosmin Pop spune că nu era o petrecere în adevăratul sens al cuvântului.

Gavrilă a vrut să vadă de ce sunt masini în fața casei mătușii lui și să-i certe pe cei prezenți

Iar prezența polițistului e explicată prin faptul că venise să verifice ce se întâmplă: ”Între timp, a apărut și domnul Gavrilă, să vadă de ce sunt mașini în fața casei mătușii lui și să-l certe pe prietenul meu în privința asta, că facem petrecere în pandemie. În timpul ăsta s-a făcut poza. S-a întâmplat din greșeală! Nu a fost nimic organizat. N-am dat în cap nimănui și nu am omorât pe nimeni”.

Totul s-a întâmplat înainte de ora 22.00. Nu cred că am facut o infracțiune mergând la maica-mea lângă Dej și intrând la un prieten să iau pască! Cosmin Pop:

Sunt curat! Dacă mănânc și beau nu înseamnă că sunt interlop. Mașinile de lux sunt de pe net și din ziare. Cosmin Pop:

Cosmin Pop spune că mașinile sunt ”de poză”, deși presa din Cluj îl credita cu un ”parc auto de 2.000.000 de euro”.

Pop mai afirmă că ”eu sunt un om curat, fără dosare! Dacă mănânc sau mai beau câte ceva, asta nu înseamnă ca sunt cunoscut sau temut interlop”.

”Multe dintre postările mele sunt luate de pe rețelele sociale, iar altele sunt modificate în tot felul de programe! Pozele cu bolizi de lux, chei și mașini sunt de pe net! Iar mașinile care le conduc sunt ale unor prieteni care și le permit sau sunt pozate și filmate la câteva service-uri auto și ateliere de modificat mașini ce aparțin altor prieteni din țară si din străinatate!”, conchide ”Sharpele Nebunu”.

”Alifie” e patron de firmă de construcții și face evenimente caritabile

Alin Buși

În legătură cu imaginile în care apare alături de polițiști, a vorbit și Alin Buși, 29 de ani, supranimit ”Alifie”, prezent în cealaltă fotografie, în care apare comandantul Poliției Dej, Alin Câmpean.

”Sunt un tânăr care a muncit mult, am ajutat multe persoane din toată țara. Nu am nici o infracțiune, ca să fiu catalogat interlop. De cinci ani, conduc o firmă de construcții mare în Anglia. Am organizat multe evenimente caritabile în Dej, am adus și echipa națională de fotbal să joace la noi în municipiu. Am fost și sunt implicat în comunitate. Zilele trecute, am donat 3.200 de măști în valoare de 1.110 lei”, a explicat Buși.

El susține că poza în care apare și Alin Câmpean, șeful Poliției Dej, e de anul trecut.



Viorel Federiga, fost căpitan de port la Căpitania Dej, Ronald Hițian, afacerist din Dej, Alin Câmpean, comandantul Poliției Dej, Alin Buși, patron de firmă de construcții în Anglia (pe rândul de sus, de la stânga). Versiunea lor e că poza e de anul trecut, nu din perioada stării de urgență