Andrei Scrab, 30 ani, este un tânăr instructor de dans sportiv infectat cu coronavirus luna trecută. A fost confirmat pe 17 martie, când a fost și adus la spitalul de Boli Infecțioase din Iași, iar de-atunci a fost plimbat prin 5 rezerve și saloane și i s-au luat 8 teste.

N-a avut parte însă de consecuția celor două teste negative care să-i permită să iasă din spital.



Mâine ajunge la 30 de zile, o lună, de internare. Conducerea spitalului spune că el poate beneficia de noul ordin de ministru potrivit căruia bolnavii asimptomatici pot fi carantinați la domiciliu, pe semnătură, dacă nu locuiesc în același loc cu persoane sănătoase.



Însă Andrei a ținut să vorbească cu ziarul Libertatea și să arate câteva imagini de la “boli infecțioase”, “poate nu se va întâmpla același lucru și cu alți bolnavi”.



Așa arată salonul de la Spitalul de Infecțioase Iași

– Andrei, cât ai în spital?

– 4 săptămâni și o zi. Mâine fac 30 de zile. Azi am înțeles că s-ar putea să fiu lăsat să plec, sunt încă discuții.

– Cum ești psihic după atâta timp?

– Sincer, sunt bine. Neașteptat de bine. Au fost multe lucruri care m-au ajutat. I-am simțit aproape și pe cei dragi. N-a fost foarte dificil.

– Înțeleg că nu ai avut simptome.

– Deloc. Din prima zi și până acum.

– Și atunci?

– Am fost testat în martie, a doua zi după ce s-a aflat că părintele unei fetițe de la noi, de la dansuri sportive, are COVID-19. Dânsul era din Constanța.

– Ah, infectările de la competiția de dans sportiv de la Piatra Neamț.

– Hai să îți spun ceva. Noi am făcut o anchetă și ne-am dat seama că nu are cum să fie de acolo infectarea. Am ieșit pozitivi doar vreo 6-7 de la o competiție cu 3.000 oameni. Eu cred că fiecare aveam din altă parte. Pe partea de Constanța, de la Constanța. Arbitrii care au ieșit infectați fuseseră la o competiție în Malta unde fuseseră cazuri. Apoi, eu am fost, pe 8-9, la Suceava. Am fost și la mall. Eu sunt sigur că de acolo am luat.

– Când ți-a venit rezultatul?

– Pe 17. Am ajuns direct la Infecțioase în Iași. Primele săptămâni au fost bune, chiar dacă mă dezarma mereu când venea un rezultat pozitiv. Și încă unul, și tot așa. Până acum câteva zile, când am fost mutat într-un salon cu 11 paturi.

– Așa…

– Ei, și acolo erau oameni proaspăt aduși, bolnavi infectați recent. Unii erau în stare bună, altul cu pneumonie, altul nu. Și paturile erau foarte-foarte apropiate. O să îți trimit niște poze să vezi. Să vedeți și voi distanțare socială!

– Cum s-a rezolvat?

– A venit o doamnă la mine, asistentă era, și m-a întrebat ce caut acolo. I-am zis că am fost mutat. “Hai, fă-ți bagajul și vino cu mine”. M-a luat de acolo și m-a dus în altă rezervă.

– În rest, condițiile?

– Vreau să spun că toți medicii și cadrele medicale s-au purtat ireproșabil cu mine. Dar, totuși, îmi dădeau și ei dreptate în legătură cu acel salon. Și de asta vă și dau pozele. Am citit interviuri cu medici, și din străinătate, și din Timișoara, în care vorbeau despre separarea pacienților cu forme ușoare de cei cu forme mai grave. Și așa ar trebui să fie și aici. Chiar și după ce plec eu.



Medicii: “Sistemul imunitar nu elimină complet amprenta virusului”

Medicii din spital care l-au tratat pe tânăr explică faptul că e o situație aparte – deși este într-o stare fizică bună, sistemul său imunitar nu reușește să fie îndeajuns de puternic pentru a elimina complet amprenta virusului.

„El este unul dintre primii care sunt veniți la Iași, are aproape o lună de zile de când este internat și din câte înțeleg e în continuare cu rezultate pozitive la testare, deși starea lui este bună. De altfel, nici nu a fost vreodată foarte rea.



Testele sunt în continuare pozitive la PCR, probabil că în cazul său este o reacție imunitară mai slabă – deși nu are simptome, sistemul nu reușește să scape de virus” Medic infecționist de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași:

”E tânăr, e sportiv, nu e o persoană cunoscută cu alte boli deosebite, dar e posibil să aibă un sistem imunitare deosebit, care nu reușește să elimine cu totul amprenta virală. Din ce am observat până acum, dacă evoluția pacientului este bună, ea rămâne bună, indiferent dacă intră în contact cu alți purtători ai virusului, dar ei pot contamina alte persoane dacă intră în contact cu ele”, a declarat un medic infecționist de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

Conducerea: “A fost mutat pentru a fi dezinfectat pavilionul unde era”

Reprezentanții unității medicale spun că tânărul era internat într-un întreg pavilion cu doar doi alți pacienți, fiind cu toții mutați în saloane cu mulți pacienți pentru o noapte, astfel încât pavilion în care au stat aceștia să fie dezinfectat.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Carmen Dorobăț, a precizat pentru Libertatea că este o procedură standard să dezinfecteze complet, pe rând, pavilioanele, recent luându-se aceeași decizie și pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

„Ca să fie externat, un pacient are nevoie de două teste consecutive negative. Am primit și acest ordin de ministru care ne dă voie să dăm drumul la asimptomatici acasă, el îndeplinește aceste criterii, ne trebuie un aviz al DSP Neamț, și o declarație pe proprie răspundere din partea sa în care să spună că are unde să se izoleze. El va fi urmărit de DSP Neamț până va avea două teste negative, apoi încă 14 zile va fi urmărit de medicul de familie, timp în care va sta permanent în izolare la domiciliu”, a declarat Carmen Dorobăț.

Aceasta spune că „nu are nicio legătură” faptul că a stat în saloane cu alți pacienți proaspăt infectați care aveau simptome, în contextul în care el a fost în toată perioada aproape integral asimptomatic.

În total, în momentul de față, la unitatea medicală din Iași sunt opt pacienți asimptomatici care ar putea să beneficieze de ordinul ministrului și să se trateze, asimptomatici fiind, de la domiciliu.

Pentru cei care sunt din Iași, Spitalul de Boli Infecțioase a primit o donație de 13 mașini cu care medicii și-au luat angajamentul de a merge periodic la domiciliul pacienților pentru a-i retesta, ca să nu mai fie aduși de ambulanțe, să crească riscul contaminării personalului medical.



