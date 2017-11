Internetul a început să moară începând cu anul 2014, pe măsură ce oamenii efectuează tot mai multe activități în ecosistemele Google, Facebook și Amazon, în vreme ce restul site-urilor vor deveni irelevante sau vor depinde de cele trei, scrie The Next Web.

Dinamica internetului s-a schimbat drastic în ultimii ani, iar acum Google și Facebook acontează 70% din traficul realizat pe internet.

Google și Facebook fac 70% din traficul pe internet

Spre exemplu, Google deține, pe lângă cel mai popular motor de căutare din lume, cu o cotă de 60%. În Europa are chiar mai mult, respectiv 92%, și tocmai a fost amendat cu 2,4 miliarde de euro de Comisia Europeană pentru că manipulează rezultatele căutărilor, avantajându-și propriile servicii.

Google mai deține și YouTube – cel mai mare site video de pe internet, Gmail ori Google Play – magazinul de aplicații Android.

Alte proprietăți Google sunt Google Maps, aplicația de trafic Waze ori Blogspot, una dintre cele mai populare platforme de bloguri. Iar mai nou ia cu asalt domeniul inteligenței artificiale.

De altfel, magnatul Rupert Murdoch, patronul trustului de presă News Corp și a companiei de filme 21st Century Fox, spunea că Google este ”un vierme tehnologic” în măruntaiele internetului.

De partea cealaltă, rețeaua socială a Facebook are peste două miliarde de utilizatori, însă compania mai deține și serviciile de chat WhatsApp și Facebook Messenger – fiecare cu peste un miliard de utilizatori, în vreme ce rețeaua de partajare a fotografiilor Instagram are la rândul său peste 700 de milioane de utilizatori.

Amazon, regele comerțului online

Gigantul Amazon este introdus în calcul la rândul său datorită dominației pe care o are asupra comerțului online. Pe de altă parte, enorm de multe companii din întreaga lume își țin site-urile pe infrastructura de cloud computing a Amazon.

De asemenea, Amazon deține la rândul său o serie de servicii online foarte populare, cum ar fi serviciul de filme Amazon Prime Video, site-ul de transmisii de jocuri Twitch, Audible – cel mai popular loc pentru cărți audio sau Kindle Store – cel mai mare serviciu de achiziție de cărți electronice din lume. Iar mai nou asistentul virtual Alexa ia cu asalt fiecare aspect al vieții noastre.

Presa, dependentă de giganții IT

De atlfe, TNW publică lista celor mai vizitate site-uri și aplicații în America Latină, iar în top 10 singura excepție notabilă este Snapchat.

În SUA, clasamentul traficului pe 2016 este următorul: site-uri Google, Facebook, Yahoo!, site-uri deținute de Microsoft (MSN, Bing, Linkedin), site-uri Amazon, grupul Comcast/NBC Universal, concernul media CBS Interactive, AOL, Apple și trustul de presă Time Inc.

Ei bine, AOL și Yahoo sunt acum ambele sunt umbrela grupului telecom Verizon. În afară de câteva grupuri media, restul sunt companii de tehnologie.

Numai că presa este dependentă de Facebook și Google pentru trafic, de la postările în social media la SEO.

Publicația notează că internetul nu mai reprezintă acum viziunea inițială a lui Sir Tim Berners-Lee, creatorul său. Acesta dorea un spațiu multilateral pentru publicarea și consumarea de informații, fără ca acesta să depindă de o singură parte.

Acum depinde de trei…

Urmează ”Trinetul”

De aici și numele de ”Trinet”, dat de publicația citată. Cel mai bine ilustrează acest lucru acest grafic, care explică ce se întîmplă pe internet în fiecare minut.

TNW arată că furnizorii de internet vor ajunge să ofere utilizatorilor abonamente speciale pentru accesul la serviciile Google, Facebook și Amazon, care oricum sunt cele mai vizate de oamenii simpli.

Iar pentru accesul la restul internetului va trebui să plătești separat, eventual un abonament mai mare.

De altfel deja un astfel de model există deja în Portugalia.

Apple și Samsung, în pericol

Ei bine, Apple este unul dintre giganții care se află în pericol: pe măsură ce totul migrează spre internet, compania este tot mai amenințată. Aceasta vinde în principal produse hardware, respectiv iPhone, iPad, linia Mac și Apple TV, și mai puțin servicii online.

În fapt, atât Google, cât și Facebook și Amazon urmează calea deschisă fix de către Apple, care a creat prima ”grădină cu ziduri”. Mai precis, Apple a creat ecosistemul iTunes-App Store prin care utilizatorii săi descarcă tot ce au nevoie pe dispozitivele lor, de la aplicații la muzică sau filme sau servicii de stocare a pozelor în cloud. Dacă inițial era vorba despre muzică, odată cu lansarea iPhone și iPad totul s-a extins și la aplicații. Nu poți instala aplicații pe iPhone sau iPad decât din App Store.

Samsung nu are nici măcar atâta. Tot ce controlează gigantul coreean este ecosistemul Tizen, sistemul de operare care populează televizoarele și ceasurile sale inteligente. Pe același calapod, LG nu controlează decât ecosistemul webOS de pe smart TV-urile sale, iar Sony are sub control doar ecosistemul Play Station. Acestea sunt, însă, foarte mici.

Închiderea cercului și cerberii online

Ceilalți giganți online au replicat strategia Apple și si-au creat propriile ecosisteme, iar acum ridică ziduri tot mai înalte. De exemplu, Google a scos aplicația YouTube de pe un dispozitiv Echo al Amazon, iar aplicația Amazon Prime Video trebuia să ajungă pe Apple TV, dar încă nu este prezentă.

Mai mult, tot mai mult trafic se face acum în aplicații și nu pe web-ul liber, accesibil din browser. Iar în viitor și aplicațiile vor fi înlocuite de către asistenții virtuali precum Alexa sau Google Assistant, care ne vor îndruma oriunde doresc algoritmii stăpânilor lor, scăzând posibilitatea de alegere pentru consumatori.

The Next Web subliniază că internetul nu va dispărea nicăieri. Dar importanța lui va scădea în ochii oamenilor. Chiar și acum poți cumpăra un Sony Walkman și să asculți casete. La fel și cu discuri de vinil sau magnetofoane. Dar deși e posibil, e tot degeaba. Pentru că imensa majoritate a audiofililor consumă acum muzica online, prin servicii de streaming. Nici măcar CD-urile nu mai sunt în vogă…

Astfel, rețelele de internet nu vor dispărea prea curând. Însă Web-ul, adică site-urile de pe el, își vor pierde importanța, iar lumea va gravita în ecosistemele giganților online…

Bun venit în viitor!

VIDEO | Acest om minunat și mașina lui…zburătoare! A traversat Bucureştiul în doar 2 minute și jumătate, de la nord la sud