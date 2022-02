INTERVIU. Alina Mungiu-Pippidi, despre șefii USR: „Altă gașcă ce, după ce pun mâna pe un partid și-l privatizează, încuie ușa după ei”

„Nu pot civilii crea, cât pot ceilalți captura. Ceilalți sunt rețelele militarizate”.

„În loc de fetele cu cărucioare în față de la demonstrațiile de atunci au apărut băieți tunși corect și cu costume trase la indigo”

„Moise Guran l-a caracterizat așa pe Drulă: cel mai inteligent și cel mai cinic”

„Cioloș? E păcat că românii aruncă peste bord așa ușor oamenii decenți”

Unul dintre suporterii declarați ai dreptei românești încă din vremea regimului Iliescu, Alina Mungiu-Pippidi a reacționat la evenimentele din USR. Ea a scris un editorial dur. Își explică poziția pentru publicul Libertatea. Crede că, sub bagheta trioului Barna-Ghinea-Drulă, USR devine „o rețea militarizată, a cărei funcție bate gradul cui însă cred că știu alții mai bine”.

„S-au supraestimat, electoratul a arătat că pleacă”

Reporter: Cât de gravă este criza din USR provocată de demisia lui Dacian Cioloș? Se va ajunge la scindare sau la plecări masive?

Alina Mungiu-Pippidi: Cine nu va pleca de bunăvoie o să fie dat afară de echipa Barna-Ghinea, acest proces de preluare a controlului în USR de către un singur grup este mai vechi și a mers fără fisură – aproape toate personalitățile din partid, ca Dan Lungu, Vlad Alexandrescu sau activiștii de la Roșia Montană au fost excluși, ce să mai vorbim de fondatorul Nicușor Dan.

Vor pleca mulți, făcând mai ușoară treaba celor care vor să controleze un partid făcut de alții și fondurile sale bugetare. Iar din punctul lor de vedere nu e o criză, ai nevoie de voluntari cât nu ai bani de la buget, după aceea merge și fără, totul e să păstrezi electoratul.

Iar team Barna a declarat mereu că electoratul nu are unde se duce și pe premisa asta rad ei tot ce mișcă, dacă nu ai un electorat critic, poți să faci partid din orice rețea sau grup de interese.

Vorba e că s-au supraestimat, electoratul a arătat că pleacă, la AUR și la ce s-o mai ivi.

Alina Mungiu-Pippidi

„Zero femei în guvern”

– Vorbiți despre USR aproape la trecut. De ce considerați că acest partid este un proiect politic eșuat?

– Poate mă înșel eu, și, în loc de partidul verde pe care îl plănuiam când cu Roșia Montană, societatea civilă avea nevoie de o anexă a SRI și SPP care să ridice mâna la controlul datelor personale ale civililor de către armată, achiziții militare grandioase și populism judiciar gen „Jos penalii”?

În loc de fetele cu cărucioare în față de la demonstrațiile de atunci au apărut băieți tunși corect și cu costume trase la indigo. Foarte pro-europeni și meritocrați, dar cu zero femei în guvern.

Au pus miniștri care nu știu să completeze o fișă de pontaj pe fonduri europene (deci nu ar putea ocupa nici o poziție sub acest nivel) sau își cheamă familia în ajutor să cheltuiască bani europeni.

Nu erau destule partide care să nu se consulte cu experții și societatea civilă, musai era să apară unul care dă afară pe oricine are altă părere, chiar dacă e votat în fruntea listei de filiale întregi. Și dă afară și un președinte care zice că vrea să deschisă partidul pentru o reprezentare și o consultare mai largi. De aceea îmi vine greu să văd ca un succes altă gașcă ce, după ce pun mâna pe un partid și-l privatizează, încuie ușa după ei.

„Team Barna funcționează ca o rețea militarizată”

– Drulă, Barna, Ghinea. Formează cei trei o echipă la vârful partidului? Există și aici riscul apariției unor fricțiuni?

– Există un grup cunoscut sub numele de team Barna care funcționează ca o rețea militarizată, a cărei funcție bate gradul cui cred că știu alții mai bine. Secret nu e. Fricțiunile sunt pentru lumea unde nu domnește o asemenea disciplină, la ei e ca la lupi, haita e cu atât mai coezivă intern și mai puternică cu cât elimină pe cei slabi, care dau dovadă de scrupule.

Când predam la SNSPA pe vremuri, le spuneam studenților care visau să intre în politică la ce să se aștepte. Să intre cine are stomacul să livreze primul cadavru înainte de a împlini 30 de ani și nu or să-ți ceară cadavrul unui necunoscut, ci al cuiva pe care îl admiri sau iubești.

– Ce ar trebui să se întâmple cu USR pentru ca formațiunea să păstreze în ochii electoratului statutul de partid-alternativă?

– Să camufleze cine sunt și ce fac un pic mai mult. Că acum e pe față. De fapt, ascund ei ce pot, dacă electoratul ar putea citi lista completă a epurărilor și a motivațiilor lor s-ar cam lămuri, dar discuțiile de partid sunt ascunse.

Domnul Drulă e cu tehnica și controlează bine spațiul de discuție intern. Ei au parole și sancțiuni drastice și un întreg echipament cu cine are acces la mediile sociale, cine e preluat de comunicarea partidului și cine nu, și așa mai departe.

– Poate fi Cătălin Drulă o soluție pe termen lung pentru USR?

– Absolut, pentru USR-ul capturat e probabil cel mai talentat dintre ei, sau cum zicea Moise Guran, cel mai inteligent și cel mai cinic.

„PNL riscă să dispară odată cu Iohannis”

– În primul mesaj ca președinte interimar, Cătălin Drulă a spus că USR este „singurul partid cu adevărat liberal”. Cum interpretați acest mesaj?

– Că nu mai sunt partid balama, rolul care le era rezervat și devin partid succesor, care va încerca să convingă electoratul PNL că ei sunt adevăratul PNL și să le dea voturi. PNL riscă să dispară odată cu Iohannis, ale cărui luni sunt numărate.

– Vedeți posibilă o colaborare electorală între USR și gruparea Ludovic Orban?

– Hai să vedem cine cu ce nume ajunge la alegeri mai întâi, or să fie și fuziuni, și sciziuni până atunci.

„Românii aruncă peste bord oamenii decenți”

– Ce șanse mai are Dacian Cioloș în politica internă după demisia din fruntea USR?

– Cam tot atâtea câte avea și înainte, că el nu controla partidul, deși a fost ales președinte. Cioloș a fost mereu un om pus în față de alții, că are biografia asta europeană decentă, USR a folosit ca slogan electoral în 2016 „Dacian Cioloș: acum ai cu cine!”. Iată că nu are cu cine.

E păcat că românii aruncă peste bord așa ușor oamenii decenți, care nu sunt corupți, care au maniere europene, mereu țipăm că asta vrem, dar la rigoare, fiind o societate de lupi, devorăm pe orice om politic civilizat.

Oameni ca Cioloș sau Geoană par potențiali lideri din cauza felului cum sunt văzuți în extern, dar, de fapt, nu are nimeni nevoie de ei pe aici. Sunt percepuți ca o amenințare că vor să schimbe regulile jocului, dar și ca niște faliți, că ei nu exclud, nu șantajează și nu folosesc repertoriul local, se poartă ca la Aspen și par inadecvați.

Cioloș nici nu a reușit să își înscrie partidul, dacă nu venea o firmă securistă și îi dădea unul deja înscris, ca să se lipească de el, se termina cariera lui și mai devreme.

„Hai să vedem dacă USR votează pentru Big Brother”

– În articolul menționat mai sus, criticați USR pentru că nu atacă niciodată serviciile secrete. Considerați că serviciile secrete au jucat un rol în formarea USR? Credeți că acestea mai interferează și astăzi cu deciziile din interiorul partidului? Care sunt argumentele?

– Dincolo de rolul jucat de Cristi Ghinea în înlocuirea ministrului profesionist Aura Răducu de la fonduri europene ca să dea către SRI un contract pentru digitalizarea datelor noastre personale (mă înțelegeți, în Europa civilizată cădea tot guvernul) și de useriștii din comisia de supraveghere SRI care țineau discursuri că ei sunt acolo să protejeze pe SRI de dușmanii serviciului (care are mai mulți bani decât serviciul german la o populație pe sfert, deci nu au nevoie de protecția nimănui), e destul să vadă cineva cum votează.

Hai că vine acum șeful cel mare, profitând de așa-zisul război din Ucraina, cu un pachet legislativ, să dăm și mai multă putere – și resurse – serviciilor secrete, că, nu e așa, e război, punem libertatea în cui pentru Securitate.

Hai să vedem dacă USR votează ca un partid verde-anarhist sau dimpotrivă, votează conservator, de partea establishment-ului de securitate, pentru Big Brother.

Ei spun că nu e vina lui Năsui, Voiculescu și Drulă pentru legăturile cu Securitatea din familie, nici măcar când relațiile continuă să fie lucrative și să producă bani publici. Așa o fi, deci hai să nu ne mai uităm la trecut, ci la viitor, cum va vota USR la legile securității naționale? Testul e aproape. Recomand electoratului USR seriale de pe Netflix „Secret City” sau pe acolo, tot sunt ei publicul Netflix.

„Au fost dați afară oameni destui să formeze încă un USR”

– În perspectiva alegerilor din 2024, vedeți posibilă apariția unei noi formațiuni cu șanse să preia din mers o parte din electoratul USR?

– Timp este. Oamenii de afaceri sunt dezamăgiți de USR. Și publicul. Și Cioloș. Au fost dați afară oameni destui să formeze încă un USR. Există deci toate ingredientele, nu mai vorbesc de oameni care vor să parvină pe cale politică în societatea noastră, al căror număr pare nelimitat.

„Nu pot civilii crea, cât pot ceilalți captura”

-E capturarea unui partid ușoară, totuși?

-S-a văzut și cu USR ce ușor e pentru forțe obscure să captureze un partid: Nicușor Dan nu ajunsese la primele alegeri și deja nu mai avea partidul. Cioloș nu este el însuși un acoperit al serviciilor secrete și tocmai de aceea era anturat de ei pe toate părțile la fostul PLUS, etc.

E foarte greu, mai ales pentru civili în genul celor doi citați, să se lupte cu rețele militarizate, nu pot ei crea cât pot ceilalți captura, cam asta e cursa.

Nu mai e ca pe vremuri, când contau charisma și doctrina mai mult. Filtrele sunt prea tari, preselecția și selecția finală epurează pe toți neaveniții, mai ales pe cine e neșantajabil. E, de fapt, contraselecție și pe urmă ne mirăm că nu avem lideri.

