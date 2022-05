INTERVIU. Ce șanse are Dacian Cioloș cu noul său partid, REPER? Cristian Pîrvulescu: E o mișcare pentru alegerile prezidențiale din 2024. Fără resurse, nu văd mari șanse

Libertatea: De ce credeți că a plecat domnul Cioloș din USR?

Cristian Pîrvulescu: E foarte greu de răspuns la această întrebare. Foarte probabil domnul Cioloș a înțeles că nu mai este în calcule pentru prezidențiale, or, domnia sa nu și-a ascuns niciodată această intenție, încă din perioada 2020-2021, iar când a făcut acest a înțeles că aparatul de partid nu funcționează și că există foarte mult balast în USR. A preferat așadar să plece în speranța că mai poate salva ceva, considerând că el este o valoare în sine și că USR îm compromite. Greu de crezut că mai poate avea o șansă la prezidențiale. Iar în privința europarlamentarilor care pleacă cu el, aceștia au oricum o carieră bruxelleză, iar după terminarea mandatelor, se vor întoarce în instituțiile europene.

Dacian Cioloș a demisionat marți din USR, la câteva luni după ce renunțase la șefia formațiunii. Alături de el au plecat din USR și europarlamentarii Dragoș Tudorache, Ramona Strugariu, Alin Mituța și Dragoș Pâslaru. Cei cinci anunță formarea unui nou partid, REPER.

– Ce șanse credeți că are Dacian Cioloș cu noul său partid, fondat doar de oameni de la Bruxelles?

– Un partid fondat la Bruxelles și fără o bază solidă la nivelul ong-urilor, atâta influență cât mai au ele, nu va avea prea multe șanse. Cu 2024 care va fi un an special, iar partidele mari pegătesc comasarea alegerior, fără rădăcini în teritoriu, partidul domnului Cioloș va fi eliminat din calcule. Sau are nevoie de o campanie media extraordinară, or, știm, media este în mare măsură controlată de partidele mari și nu știu de unde ar putea veni resursele financiare pentru o asemenea susținere.Mi se pare că asistăm la o operațiune politică incertă, suntem în fața rezultatelor unor calcule, dar nu sunt convins că ele pot da rezultate.

– Ce se va întâmpla cu USR?

– USR va lupta pentru supraviețuire, are o bază de susținători, vom vedea ce se va întâmpla cu primarii, deși cred că aceștia vor rămâne aproape de partid. USR e un partid de opinie, nu un partid clientelar, așa că va conta foarte mult modul în care vor rezista. Să nu uităm totuși că USR a avut rezultate bune și fără Cioloș. Problema este că o parte din electoratul anti-sistem a trecut de la USR la AUR, există și un electorat de acest tip care este nehotărât între cele două partide, or, probabil pe acesta îl va viza domnul Cioloș, având un discurs anti-sistem, dar mai rezonabil, european.

– E o surpriză faptul că Vlad Voiculescu nu pleacă și el?

– Nu și nu ar fi nici dacă Anca Dragu nu ar pleca. Și asta pentru că o carieră de politician depinde de un partid inrădăcinat, iar ăsta e un semn că foarte multă lume se îndoiește de șansele de reușită ale noului partid al domnului Cioloș.

