De la Litere la platourile de filmare

Mădălina Bellariu Ion. Foto: Cătălin Popa

Mădălina Bellariu Ion a jucat și în sezonul 5 al serialului britanic de succes Grace, produs de ITV și disponibil și pe Amazon Prime. Anul trecut, Mădălina a avut roluri principale în pelicula horror „Drained” și în filmul de acțiune „Take Cover”. În ambele filme a lucrat cu vedete de top.

Coregizor al filmului „Drained” este un actorul britanic Sean Cronin, devenit celebru pentru rolurile negative din pelicule de top precum „Harry Potter și Camera Secretelor” sau „Misiune Imposibilă”.

În thrillerul britanic „Take Cover”, Mădălina Bellariu Ion l-a avut ca partener pe actorul Scott Adkins, devenit celebru după ce a jucat în patru filme alături de Jean-Claude Van Damme, dar și în „John Wick 4”, alături de Keanu Reeves. Premiera peliculei „Take Cover” a fost în toamna anului trecut.

În 2023, Mădălina, originară din Pitești, a fost premiată la Festivalul Internațional de Film de la Milano pentru un rol tulburător, ea interpretând un orfan surd. Ea a obținut acum doi ani Premiul pentru Cea Mai Bună Actriță la Festivalul Internațional de Film de la Milano, Italia, pentru interpretarea sa impresionantă în rolul principal din filmul „Bad Wings” regizat de Alexandra Pater.

Pentru acest rol, Mădălina a învățat timp de câteva săptămâni limbajul mimico-gestual sub instruirea lui Richard Platt, cu sprijinul organizației Light Into Europe, recunoscută pentru eforturile depuse în ajutorul comunității persoanelor cu deficiențe de vedere și auz din țara noastră.

În 2016, Mădălina a impresionat în serialul „Tânărul Papă“, în care a jucat alături de faimosul actor Jude Law, sub îndrumarea regizorului Paolo Sorrentino.

Mădălina Bellariu Ion a absolvit Facultatea de Litere la Bucureşti, plecând ulterior la Londra, unde a urmat mai multe cursuri de actorie la instituţii de top precum The Actors Temple şi London Academy of Music & Dramatic Art.

Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Mădălina Bellariu Ion a vorbit despre cariera sa și despre reușitele sale cinematografice.

A absolvit aceeași școală de actorie ca și Keira Knightley și Donald Sutherland

– Libertatea: Care a fost momentul în care te-ai decis că vrei să faci o carieră în actorie?

– Mădălina Bellariu Ion: Am intrat în actorie inițial pentru că voiam o notă mai bună la ora de franceză, în școala generală. Profesoara mea de franceză oferea puncte în plus pentru elevii care acceptau să participe la o producție teatrală în franceză în timpul liber. Așa că m-am gândit, „De ce nu?”

Dar în momentul în care am pășit pe scenă și am simțit energia performanței, ceva s-a declanșat. A fost ca și cum aș fi descoperit o parte din mine pe care nu știam că există. Acea experiență m-a făcut să realizez că trebuia să am în viața mea actoria, într-un fel sau altul. Iar pe parcurs am transformat hobby-ul în carieră.

– Ai făcut cursuri de actorie la Londra. Cum se derulau în linii mari aceste cursuri? Ce te-a frapat cel mai mult în Londra privind metodele de lucru?

– Călătoria mea spre Londra nu a fost de fapt primul meu pas în pregătirea formală de actorie. Am studiat mai întâi cu Michael Margotta în Italia, care lucra extensiv cu Stanislavski și munca senzorială.

Îmi amintesc viu acele exerciții timpurii – mirosind cafeaua, simțind căldura, dușul de dimineață, și toată acea muncă senzorială. Pentru orice persoană normală care ar fi intrat în încăperea aceea, probabil că arătam ca într-un azil de nebuni – toți oamenii aceștia adunați într-un spațiu făcând aceste exerciții senzoriale aparent bizare! Dar acea fundație a fost crucială.

Apoi am vrut foarte mult să explorez școlile de actorie din Londra pentru că știam că acolo se întâmplă cele mai bune antrenamente. Am mers mai întâi la școala de vară LAMDA, ce este una dintre cele mai prestigioase și recunoscute școli de actorie din Londra. Printre absolvenți se numără actori incredibili ca Keira Knightley, Donald Sutherland, Kim Cattrall și mulți alții. Programul de vară a fost fantastic, dar încă simțeam că nu mi-am găsit calea completă de pregătire.

După aceea, am mers la Met Film School, care era mai orientată spre film. Ne puneau pe cameră și apoi analizăm monologurile sau scenele noastre și ale colegilor – ceea ce mi-a dat o experiență neprețuită cu camera de filmat și înțelegerea modului în care actoria se traduce pe ecran. Camera vede totul în ochii tăi, orice microgest – orice gândire.

Dar apoi am decis să mă aprofundez și să studiez tehnica Meisner timp de trei ani, așa că mi-am făcut pregătirea de bază și avansată. Tehnica Meisner te învață să trăiești onest în circumstanțe imaginare – este despre ascultare și reacție autentică, care a devenit coloana vertebrală a abordării mele pentru fiecare rol, indiferent de gen.

– Care a fost rolul care te-a solicitat cel mai mult în carieră?

– O să menționez ultimul meu rol în serialul britanic „Grace” Sezonul 5 pentru ITV – a fost unul dintre cele mai solicitante din cariera mea. Interpretez personajul Dren, o victimă a sclaviei moderne. Eu și actorul care l-a interpretat pe Kona, fratele meu în film (Eddie Mannon), am lucrat împreună pentru a construi un backstory detaliat pentru personajele noastre, explorând atât trauma, cât și reziliența.

De asemenea, „Bad Wings” a fost extrem de provocator într-un mod diferit. Acolo interpretez rolul Annei, o orfană care și-a pierdut auzul la vârsta de patru ani. A trebuit să învăț limbajul semnelor pentru acest rol, lucrând cu Richard Platt, care este însuși surd, și ne-a antrenat pe Zoom.

Când Alexandra Pater, scenaristul și regizorul, mi-a trimis scenariul, am fost atrasă de poveste. Era o poveste care trebuia spusă, iar scurtmetrajul a primit mai multe premii la festivalurile de film.

Scott Adkins filmează din nou în România

Mădălina Bellariu Ion, în pelicula horror „Drained”. Foto: Profimedia

– În 2024, ai avut roluri principale în pelicula horror „Drained” și în filmul de acțiune „Take Cover” și în ambele pelicule ai lucrat cu vedete de top, mai precis cu Sean Cronin și Scott Adkins. Cum sunt cei doi ca stil de lucru? Au dorit să afle mai multe despre România?

– Să lucrez cu Scott și Sean a fost fantastic, dar în moduri foarte diferite. Sean Cronin, care a coregizat și produs „Drained” împreună cu Peter Stylianou, aduce o perspectivă unică pentru că este cunoscut pentru rolurile de răufăcător din producții majore precum Harry Potter și Fantastic Beasts. A avut o viziune foarte clară pentru film, mai ales pentru transformarea personajului meu Rhea din scenele finale.

Scott Adkins este un profesionist desăvârșit. Scott a mai filmat în România și avea cunoștințe aici – chiar am descoperit o cunoștință comună, Florin Stancu, cu care m-am antrenat și eu o perioadă pe stage combat și arte marțiale. El lucrează mereu cu Scott.

Și vă mai spun un secret – chiar în acest moment Scott se află din nou în România pentru a filma un alt film! România oferă peisajele perfecte, echipe talentate, iar multe producții străine filmează aici. Să sperăm din ce în ce mai multe!

– Cum este văzută România din interior, din lumea filmului în Vest?

– Oameni calzi, oameni care știu să găsească soluții la orice problemă și foarte muncitori! Ar trebui să vină cât mai multe producții aici în țară să filmeze. Avem echipe incredibile, locații spectaculoase și o industrie în creștere care merită recunoscută internațional.

„Orice aș face, vreau să fac românii să fie mândri”

– Ce scenă filmată până acum în cariera ta ți-a produs cele mai mari emoții?

– Atunci când am văzut scena din „Grace” în care scap dintr-o cușcă, clădirea ia foc, mare fum, sar pe geam și îl aud pe fratele meu – fug către el să îl salvez, ne separă o ușă, explozie mare – mă dă pe spate, iar fratele meu moare în explozie. Personajul meu, Dren, strigă de durere.

Când am văzut această scenă m-am emoționat pentru că întregul sezon te ține cu inima la gură – e filmat foarte realist. Am improvizat mult în limba română când vorbesc cu fratele meu, deși serialul este britanic. Doar secvențele cu fratele meu le-am improvizat, fiindcă și el e român – interpretat de Andrei Eddie Manon. A fost atât de natural să revin la limba maternă în acele momente de durere extremă.

– Care este cel mai mare vis cinematografic al tău?

– Nu este chiar cel mai mare vis, dar să văd filmul pe care îl co-produc și în care joc să ajungă pe covorul roșu la festivalurile mari. Și orice aș face, să fac românii să fie mândri! Să arăt lumii că România poate produce povești care ating inimile oamenilor de pretutindeni.

– Ai fost selectată ca membru al juriului prestigiosului Hollywood Florida Film Festival ce va avea loc în septembrie. Cum ai primit această veste și ce reprezintă cooptarea în juriu pentru tine?

– Am cunoscut-o pe Simona Mureșan, cofondatoarea și directoarea festivalului, și ne-am conectat într-un eveniment legat de industria cinematografică în cadrul Festivalului de film de la Cannes.

După care ea a aflat CV-ul meu, a văzut producțiile în care am participat și m-a propus comitetului festivalului. A fost un proces de votare, și apoi am fost aleasă. Am fost cu adevărat încântată când mi-a oferit această oportunitate, și încă și mai încântată când am fost selectată să fac parte din juriu.

După ce am fost selectată, am aflat că mai este o româncă în juriu – Ioanina Pavel, care a evoluat de la traducătoare de scenarii pentru comisionarii din Marea Britanie la Șefa Producției Originale la HBO România, iar apoi a cofondat May One, compania de producție cunoscută pentru seria de debut Netflix din 2025, SUBTERAN, care a ajuns pe locul 5 la nivel global. De asemenea, alături de noi este și Federica Alderighi, o scenaristă, autoare și producătoare italiană din Roma, care este vizionara din spatele Festivalului de Film Moscerine.

Este într-adevăr un „female power jury” și sunt mândră să fac parte dintr-un asemenea grup de femei talentate din industrie. Reprezintă o recunoaștere a muncii mele și o șansă să contribui la descoperirea și celebrarea poveștilor cinematografice extraordinare.

Mădălina Bellariu Ion. Foto: arhivă personală

Va juca în rolul unei jurnaliste britanice

– Care a fost cel mai special compliment primit ca actriță?

– Primesc mesaje din toată lumea când oamenii văd filmele mele sau serialele și personajul meu, actoria mea, îi impresionează. Când eram la teatru în Londra și după ce am filmat pentru Coronation Street, ce are peste un milion de vizualizări pe săptămână, agenta mea a primit adesea cadouri sau scrisori pentru mine cu rugămintea de autograf. Toate acestea mă emoționează profund.

Dar cel mai puternic compliment a venit de la Joshua Todd James, scenaristul filmului „Take Cover”, pe care nu l-am întâlnit pe platou. Noi am filmat în Londra, iar el era stabilit în Los Angeles și nu a venit pe platou. Mi-a scris pe Instagram să îmi spună că interpretarea mea în „Take Cover” a fost fantastică și că am adus cu adevărat personajul la viață într-un mod unic și credibil. Mi-a mulțumit pentru asta și a spus că speră să avem ocazia să lucrăm din nou împreună cândva.

A fost foarte emoționant să primesc acest feedback direct de la persoana care a creat personajul și povestea. Să știi că ai reușit să transmiți exact ceea ce și-a imaginat scenaristul când a scris personajul – asta e cea mai mare validare pe care o poți primi ca actriță.

– La ce filme și/sau seriale lucrezi în prezent?

– Merg în Londra și încep filmările pentru un nou proiect săptămâna aceasta. Interpretez rolul unei jurnaliste care lucrează pentru The Sun – o tipă sharp, intuitivă și care are o mare dorință să aducă dreptate.

