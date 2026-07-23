Doamnă Președintă, vizita dumneavoastră de stat în România este prima efectuată de un șef de stat indian în ultimele trei decenii. De ce are loc această vizită tocmai acum și ce mesaj transmite ea?

Droupadi Murmu, președinta Indiei: Această vizită de stat are loc într-un moment decisiv în evoluția relațiilor dintre India și România. Prietenia noastră de lungă durată a fost întotdeauna caracterizată de respect reciproc, încredere și valori democratice comune. Astăzi, însă, peisajul global se schimbă rapid, iar parteneriatul nostru capătă o importanță din ce în ce mai mare.

India este una dintre marile economii cu cea mai rapidă creștere din lume, în timp ce România s-a impus ca un partener economic din ce în ce mai important și de încredere în cadrul Uniunii Europene. Convergența punctelor noastre forte oferă oportunități fără precedent de cooperare. Pe măsură ce lanțurile de aprovizionare globale sunt reconfigurate și țările caută parteneri de încredere în domeniul tehnologiei, producției, inovării și investițiilor, India și România sunt în mod natural poziționate pentru a colabora mai strâns.

Prin urmare, această vizită nu este doar o celebrare a prieteniei noastre de lungă durată; este vorba despre conturarea viitorului nostru comun. Ea reflectă ambiția noastră comună de a extinde cooperarea în domeniile comerțului și investițiilor, apărării, tehnologiilor digitale, inovării, produselor farmaceutice, energiei regenerabile, educației, mobilității profesioniștilor calificați și schimburilor interumane.

Acordul de liber schimb între India și Uniunea Europeană, încheiat recent, marchează o altă etapă importantă. Acesta deschide noi perspective pentru întreprinderi, investitori și inovatori de ambele părți, iar eu cred că România va juca un rol din ce în ce mai semnificativ în angajamentul tot mai amplu al Indiei față de Europa.

Speranța mea este ca această vizită istorică să rămână în istorie ca începutul unui nou capitol, unul în care India și România transformă o prietenie caldă și durabilă într-un parteneriat dinamic și orientat spre viitor, care să aducă prosperitate, inovare și oportunități pentru generațiile viitoare.

Importanța economică și strategică a României în cadrul Uniunii Europene a crescut semnificativ în ultimii ani. Cum vedeți rolul României în relația Indiei cu Europa?

Răspuns: Pentru India, România este mult mai mult decât un partener bilateral. Este o poartă importantă pentru extinderea angajamentului nostru economic cu Europa. Ecosistemul industrial al României, infrastructura logistică, inclusiv Portul Constanța, și peisajul inovator în plină dezvoltare completează punctele forte ale Indiei în domeniul producției, al tehnologiei și al serviciilor.

Acordul de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană creează un cadru propice pentru o nouă eră a cooperării economice. Văd oportunități extraordinare pentru companiile române de a-și extinde prezența în India și pentru întreprinderile indiene de a face din România o destinație importantă pentru investiții, producție și cercetare în cadrul Uniunii Europene.

Dincolo de comerț și investiții, cred că cele două țări ale noastre pot colabora pentru a construi lanțuri de aprovizionare reziliente, pentru a consolida cooperarea industrială și pentru a promova parteneriatele tehnologice în domenii care modelează economia globală. România reprezintă, așadar, un pilon important al angajamentului mai amplu al Indiei față de Europa, și sunt convins că parteneriatul nostru va continua să se adâncească, să devină mai ambițios și să capete o semnificație durabilă.

Într-o lume din ce în ce mai incertă, India s-a impus ca o voce globală influentă, consolidându-și în același timp parteneriatele la nivel regional. Cum vedeți rolul Indiei în ordinea internațională și unde se încadrează România în această viziune?

Răspuns: Lumea trece prin transformări geopolitice, economice și tehnologice profunde. Într-un astfel de moment, nevoia de dialog, încredere reciprocă și cooperare internațională nu a fost niciodată mai mare.

Politica externă a Indiei este ghidată de principiile autonomiei strategice, respectului reciproc, coexistenței pașnice și de convingerea că diplomația rămâne cel mai eficient mijloc de soluționare a divergențelor. Abordarea noastră se inspiră din filosofia indiană atemporală Vasudhaiva Kutumbakam – lumea este o singură familie –, care ne reamintește că pacea și prosperitatea durabile pot fi atinse numai prin cooperare și responsabilitate comună.

India s-a impus ca o punte de legătură între Țările Sudului și lumea dezvoltată, promovând o ordine internațională mai incluzivă și mai reprezentativă, consolidând în același timp parteneriatele cu țări de pe toate continentele. Considerăm că provocările globale actuale – fie că este vorba de schimbările climatice, securitatea sanitară, securitatea alimentară și energetică, lanțurile de aprovizionare reziliente sau tehnologiile emergente – necesită soluții colective și instituții multilaterale eficiente.

România este un partener important în acest demers. În calitate de membru respectat al Uniunii Europene și de țară care împărtășește angajamentul Indiei față de democrație, statul de drept și o ordine internațională bazată pe norme, România are un rol important de jucat în consolidarea cooperării dintre India și Europa.

Lucrând împreună, cele două țări ale noastre pot contribui la lanțuri de aprovizionare reziliente, dezvoltare durabilă, transformare digitală, inovare, securitate energetică și stabilitate globală. Consider că India și România sunt parteneri de încredere care lucrează nu numai pentru prosperitatea propriilor noastre popoare, ci și pentru o comunitate internațională mai pașnică, mai incluzivă și mai rezilientă.

Comerțul dintre India și România a înregistrat o creștere constantă. Cum vedeți viitorul parteneriatului nostru economic?

Răspuns: Creșterea constantă a comerțului bilateral din ultimii ani reflectă încrederea tot mai mare pe care întreprinderile din ambele țări o au în economiile celeilalte. Cu toate acestea, cred că abia am început să realizăm potențialul enorm al parteneriatului nostru economic.

India și România dispun de puncte forte complementare. Există oportunități semnificative de aprofundare a cooperării în domeniile farmaceutic, al tehnologiei informației, ingineriei, tehnologiilor digitale, producției din domeniul apărării, componentelor auto, agriculturii și prelucrării alimentelor, energiei curate, logisticii, sănătății, infrastructurii, cercetării și inovării. Noi sectoare, precum inteligența artificială, semiconductorii, securitatea cibernetică și producția avansată, oferă posibilități la fel de interesante.

Poziția strategică a României, capacitățile sale industriale și forța de muncă calificată o transformă într-o destinație atractivă pentru investițiile indiene în cadrul Uniunii Europene. În același timp, amploarea Indiei, ecosistemul său de inovare, baza de producție competitivă și piața de consum în rapidă expansiune prezintă oportunități excepționale pentru întreprinderile românești.

Acordul de liber schimb India-Uniunea Europeană oferă un cadru solid pentru extinderea comerțului, a investițiilor, a parteneriatelor tehnologice și a colaborării industriale între cele două țări ale noastre. Sunt convins că acesta va încuraja întreprinderile să exploreze noi oportunități cu mai multă încredere și ambiție.

Sunt deosebit de încântat că peste patruzeci de lideri de afaceri indieni de prim rang, din diverse sectoare, mă însoțesc în această vizită de stat. Împreună cu președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan, aștept cu nerăbdare să iau cuvântul în cadrul Forumului de Afaceri India-România. Sper că acest forum va identifica noi direcții pentru investiții, cooperare industrială, parteneriate în domeniul inovării și al tehnologiei și va facilita interacțiunea directă între comunitățile noastre de afaceri.

Sper că, prin eforturile susținute ale guvernelor și sectoarelor private ale celor două țări, vom dubla comerțul bilateral până în 2030. Mai important, vom trece de la o relație comercială tradițională la una bazată pe investiții, dezvoltare comună, inovare și parteneriate durabile. Acest lucru, cred eu, va defini următorul capitol al relațiilor economice dintre India și România.

India este recunoscută din ce în ce mai mult ca un centru global pentru producție, inovare și tehnologie. Cum pot beneficia întreprinderile românești de povestea de creștere a Indiei?

Răspuns: India reprezintă astăzi una dintre cele mai atractive destinații din lume pentru investiții, producție și inovare. Cu o creștere economică susținută, un mediu politic stabil, o infrastructură digitală de nivel mondial și una dintre cele mai tinere forțe de muncă din lume, India oferă oportunități imense pentru întreprinderile internaționale.

Inițiative emblematice precum Make in India, Digital India, Start-up India și programul de stimulente legate de producție (Production Linked Incentive) au consolidat capacitățile de producție ale Indiei și au încurajat inovarea într-o gamă largă de sectoare. Astăzi, India nu este doar o piață vastă, ci și un centru din ce în ce mai important pentru cercetare, proiectare, producție avansată și dezvoltare tehnologică.

Companiile românești pot colabora cu întreprinderile indiene în domenii precum industria farmaceutică, ingineria, tehnologia informației, serviciile digitale, energia curată, producția auto, producția din domeniul apărării, logistica, procesarea alimentelor, cercetarea și tehnologiile emergente. La rândul lor, companiile indiene explorează oportunități de a investi în sectorul manufacturier, ecosistemul digital, infrastructura și peisajul inovării din România, considerând România un partener important în cadrul Uniunii Europene.

Încurajez companiile din ambele țări să privească dincolo de comerțul convențional și să se concentreze pe asocieri în participațiune, parteneriate tehnologice, colaborări în domeniul cercetării și dezvoltare comună. Viitorul relațiilor economice dintre India și România nu constă doar în cumpărarea și vânzarea de bunuri, ci în crearea de valoare împreună.

Sunt convins că cooperarea economică în creștere, susținută de Acordul de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană, va deschide o nouă eră de parteneriat consolidat între cele două țări.

Cooperarea în domeniul apărării dintre India și România a căpătat un nou elan în ultimii ani. Cum vedeți evoluția acestui parteneriat?

Răspuns: India și România au o relație bazată pe încredere reciprocă, valori democratice comune și un angajament comun față de pace, securitate și stabilitate. Pe măsură ce mediul strategic global evoluează, cred că cooperarea în domeniul apărării și al industriei de apărare poate deveni unul dintre pilonii definitorii ai parteneriatului nostru bilateral.

India a înregistrat progrese remarcabile în dezvoltarea unui ecosistem modern, autonom și competitiv la nivel global în domeniul producției de apărare. Prin inițiativa Aatmanirbhar Bharat, India s-a impus nu numai ca una dintre cele mai mari piețe de apărare din lume, ci și ca un partener de încredere în proiectarea, dezvoltarea, coproducția și exportul de sisteme și tehnologii avansate de apărare.

Sunt încurajat de discuțiile productive purtate în cadrul recentei reuniuni a Comitetului mixt India-România pentru cooperare în domeniul apărării, care a reafirmat angajamentul nostru comun de a extinde colaborarea.

Văd oportunități considerabile în domeniul producției de echipamente de apărare, al cercetării și dezvoltării, al inovării în domeniul apărării, al instruirii, al securității cibernetice, al tehnologiilor cu dublă utilizare și al parteneriatelor industriale. De asemenea, mă bucur că mai multe companii indiene din domeniul apărării și-au manifestat interesul de a explora investiții și parteneriate pe termen lung cu industria românească.

Prin combinarea capacităților noastre tehnologice și a resurselor umane calificate, putem construi un parteneriat reciproc avantajos care să promoveze ecosistemul de inovare.

India a devenit un lider global în domeniul infrastructurii publice digitale și se impune, de asemenea, ca lider în domeniul inteligenței artificiale. Cum pot India și România să colaboreze în economia digitală?

Răspuns: Revoluția digitală transformă economiile și societățile din întreaga lume. India a demonstrat că tehnologia, atunci când este concepută pentru a servi oamenii, poate deveni o forță puternică pentru incluziune, transparență și creștere economică.

Infrastructura noastră publică digitală, inclusiv Aadhaar, Interfața Unificată de Plăți (UPI) și DigiLocker, a permis sutelor de milioane de cetățeni să acceseze servicii bancare, de sănătate, educație și servicii publice în mod eficient și sigur. Astăzi, multe țări privesc experiența Indiei ca pe un model pentru construirea unor ecosisteme digitale incluzive. România și-a construit o reputație impresionantă în domeniul ingineriei software, al securității cibernetice, al inteligenței artificiale și al inovării digitale. Aceste puncte forte complementare creează oportunități excepționale de colaborare.

Văd un potențial imens pentru parteneriate în domeniul guvernanței digitale, al tehnologiilor financiare (fintech), al inteligenței artificiale, al securității cibernetice, al tehnologiilor cuantice, al semiconductorilor, al sănătății digitale, al ecosistemelor de start-up-uri și al competențelor digitale avansate. Universitățile, centrele de inovare și companiile noastre din domeniul tehnologiei pot, de asemenea, să colaboreze pentru a dezvolta soluții destinate piețelor globale.

India a găzduit Summitul privind impactul inteligenței artificiale în februarie 2026, la care au participat 20 de șefi de stat și de guvern, inclusiv o prezență semnificativă a țărilor europene. Inteligența artificială, în special, trebuie să rămână etică, transparentă, incluzivă și centrată pe om. India consideră că tehnologia ar trebui să ofere putere umanității, să reducă inegalitățile și să promoveze dezvoltarea durabilă. Prin combinarea amploarei digitale a Indiei cu excelența tehnologică a României, cele două țări ale noastre pot deveni parteneri de încredere în modelarea economiei digitale a viitorului.

Acțiunile climatice și securitatea energetică se numără printre provocările definitorii ale epocii noastre. Cum pot India și România să-și consolideze cooperarea în aceste domenii?

Răspuns: Schimbările climatice și securitatea energetică reprezintă provocări globale care necesită acțiuni colective și parteneriate inovatoare. India a demonstrat că dezvoltarea economică și durabilitatea mediului pot avansa împreună. Ghidați de angajamentele noastre stabilite la nivel național și de accentul pus pe stiluri de viață durabile prin intermediul inițiativei Mission LiFE, rămânem dedicați asigurării unei energii accesibile, fiabile și sigure pentru toți.

India și România dispun de oportunități semnificative de a-și extinde cooperarea în domeniul energiei regenerabile, al hidrogenului verde, al energiei solare, al eficienței energetice, al tehnologiilor bateriilor, al rețelelor inteligente, al mobilității durabile și al infrastructurii rezistente la schimbările climatice. Expertiza României în domeniul energiei curate, inclusiv al energiei nucleare civile, împreună cu expansiunea rapidă a capacității de energie regenerabilă a Indiei, creează oportunități importante pentru colaborare tehnologică și investiții.

Sunt deosebit de încântat că România a aderat la Alianța Solară Internațională (ISA), o inițiativă globală condusă de India care promovează o mai mare utilizare a energiei solare. De asemenea, așteptăm cu interes aderarea României la alte inițiative globale importante susținute de India, inclusiv Coaliția pentru Infrastructură Rezilientă la Dezastre (CDRI) și Alianța Globală pentru Biocombustibili (GBA). Aceste platforme reunesc țări angajate în construirea unei infrastructuri reziliente și în promovarea soluțiilor energetice durabile prin inovare și cooperare internațională.

Sunt convins că, lucrând împreună, atât la nivel bilateral, cât și prin intermediul acestor parteneriate globale, India și România pot contribui în mod semnificativ la un viitor mai curat, mai verde și mai rezilient.

India este adesea descrisă drept „farmacia lumii”. Cum vedeți cooperarea dintre India și România în domeniul sănătății și al produselor farmaceutice?

Răspuns: Sănătatea este unul dintre cele mai promițătoare domenii de cooperare între India și România. India s-a bucurat de recunoaștere globală ca furnizor de încredere de medicamente și vaccinuri accesibile și de înaltă calitate. Industria noastră farmaceutică a devenit o parte integrantă a sistemului global de sănătate, deservind milioane de oameni din întreaga lume. În același timp, India a realizat investiții semnificative în biotehnologie, dispozitive medicale, sănătate digitală și cercetare farmaceutică.

Împreună, țările noastre pot construi parteneriate în domeniul producției farmaceutice, al biotehnologiei, al cercetării în domeniul vaccinurilor, al dispozitivelor medicale, al soluțiilor de sănătate digitală, al cercetării clinice și al inovației în domeniul sănătății.

Dincolo de cooperarea comercială, putem consolida colaborarea dintre universitățile, instituțiile de cercetare, spitalele și agențiile de reglementare ale țărilor noastre pentru a promova cercetarea, consolidarea capacităților și schimbul de cunoștințe.

În ultimă instanță, sănătatea înseamnă îmbunătățirea vieții oamenilor. Cred că India și România dispun de expertiza, experiența și angajamentul comun necesare pentru a aduce o contribuție semnificativă la securitatea sanitară globală, creând în același timp noi oportunități pentru industriile și comunitățile noastre de cercetare.

România se confruntă cu schimbări demografice și cu o cerere tot mai mare de profesioniști calificați. Cum pot India și România să colaboreze pentru a construi un parteneriat pe termen lung în domeniul resurselor umane și al competențelor?

Răspuns: India este una dintre cele mai tinere națiuni din lume, dispunând de un rezervor vast de profesioniști cu înaltă calificare, ingineri, lucrători din domeniul sănătății, tehnicieni și personal calificat. Pe măsură ce România continuă să-și modernizeze economia și să răspundă cerințelor forței de muncă, cele două țări ale noastre pot colabora pentru a dezvolta parteneriate de mobilitate transparente, ordonate și reciproc avantajoase.

Profesioniștii indieni și-au câștigat o reputație excelentă în România datorită profesionalismului, adaptabilității, dedicării și eticii de muncă solide de care dau dovadă. În prezent, aceștia aduc contribuții valoroase în domeniile sănătății, tehnologiei informației, ingineriei, producției, construcțiilor, ospitalității și în alte sectoare importante. Succesul lor reflectă nu numai competența lor profesională, ci și încrederea și înțelegerea tot mai mari dintre cele două societăți ale noastre.

Pe măsură ce România întreprinde reforme pentru a-și face piața muncii mai receptivă la nevoile unei economii moderne, văd un potențial considerabil pentru extinderea cooperării în domeniul dezvoltării competențelor, formării profesionale, recunoașterii calificărilor profesionale și mobilității lucrătorilor calificați. O astfel de colaborare poate contribui la satisfacerea nevoilor de forță de muncă ale României, creând în același timp noi oportunități pentru talentele indiene.

În cele din urmă, parteneriatul nostru înseamnă a investi în oameni, a ne consolida economiile și a construi legături umane durabile.

Comunitatea indiană din România, aflată în continuă creștere, a devenit o punte importantă între țările noastre și sunt convins că, cu cadrele instituționale adecvate, putem crea un ecosistem de creștere, competitivitate și inovare.

Legăturile interumane au devenit unul dintre cei mai puternici piloni ai relațiilor dintre India și România. Cum vedeți contribuția comunității indiene la România și ce se mai poate face pentru a consolida aceste legături?

Răspuns: Unul dintre cele mai mari puncte forte ale relației dintre India și România rezidă nu doar în prietenia dintre guvernele noastre, ci și în legăturile tot mai strânse dintre popoarele noastre. Astăzi, mii de profesioniști, antreprenori, studenți și muncitori calificați indieni contribuie în mod semnificativ la economia și societatea României. Fie că activează în domeniul sănătății, al tehnologiei informației, al producției, al construcțiilor, al ospitalității, al cercetării sau al învățământului superior, aceștia s-au bucurat de apreciere pentru profesionalismul, dedicarea și munca lor asiduă.

Un exemplu deosebit de emoționant este cel al domnului Vipan Kumar din Craiova, al cărui act curajos de a-și risca propria viață pentru a salva un copil român de la înec a mișcat inimile oamenilor din toată România. Acțiunea sa altruistă a devenit un simbol puternic al valorilor umane comune care ne unesc cele două națiuni: compasiunea, curajul și umanitatea.

În același timp, legăturile interumane înfloresc prin cultură, educație, turism și schimburi academice. Interesul crescând pentru yoga, Ayurveda, cinematografia indiană și dansul clasic, precum și numărul tot mai mare de studenți și cercetători români care se implică în relațiile cu India, reflectă căldura și curiozitatea care există între societățile noastre.

Sper că vom continua să încurajăm schimburi mai intense între studenții, artiștii, cercetătorii, antreprenorii și tinerii profesioniști ai celor două țări. Parteneriatele durabile sunt, în ultimă instanță, construite de oameni, și sunt convins că prietenii care se leagă astăzi vor deveni cea mai solidă bază a relațiilor dintre India și România în deceniile următoare.

Tinerii, educația și inovarea modelează din ce în ce mai mult parteneriatele internaționale. Cum pot India și România să colaboreze pentru a le oferi mai multe oportunități următoarei generații?

Răspuns: India este una dintre cele mai tinere națiuni din lume, cu peste șaizeci și cinci la sută din populație având vârsta sub treizeci și cinci de ani. Tinerii noștri sunt motorul transformării Indiei prin inovare, antreprenoriat, cercetare științifică și progres tehnologic. Cred că tineretul din India și România poate deveni unul dintre cei mai puternici piloni ai viitorului nostru parteneriat.

Cele două țări ale noastre au un potențial enorm de a-și aprofunda cooperarea în domeniul învățământului superior, al cercetării științifice, al inovării și al dezvoltării competențelor. Mi-aș dori să văd mult mai mulți studenți indieni și români care studiază în universitățile celeilalte țări, schimburi mai ample de cadre didactice și cercetători, programe comune de cercetare, parteneriate între centre de excelență și o colaborare mai strânsă în domenii emergente precum inteligența artificială, biotehnologia, tehnologiile digitale, producția avansată, energia curată și științele spațiale.

Inovația înflorește atunci când ideile, talentul și culturile se întâlnesc. Prin conectarea universităților, a instituțiilor de cercetare, a start-up-urilor și a ecosistemelor de inovare, putem crea oportunități care să aducă beneficii nu doar celor două țări ale noastre, ci și întregii lumi.

Pe măsură ce India și România se pregătesc să sărbătorească cea de-a 80-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice, aș fi încântat dacă am putea dedica împreună acest moment important ca „Anul Inovației”. Acesta ar oferi o platformă inspiratoare pentru organizarea de schimburi academice, parteneriate de cercetare, provocări de inovare, colaborări între start-up-uri și programe pentru tineret pe tot parcursul anului, reflectând atât istoria noastră mândră, cât și încrederea noastră comună în viitor.

Tinerilor din România le-aș spune pur și simplu: rămâneți curioși, îmbrățișați învățarea pe tot parcursul vieții și continuați să construiți punți între culturi. Viitorul aparține celor care inovează împreună, învață unii de la alții și lucrează colectiv pentru binele comun.

India și România sunt amândouă mândre de bogatele lor tradiții culturale. Ce rol joacă cultura și valorile civilizaționale în consolidarea relațiilor dintre cele două țări ale noastre?

Răspuns: Cultura are o capacitate unică de a aduce oamenii împreună. Ea transcende granițele, limbile și geografia, creând înțelegere și prietenie acolo unde diplomația formală, de una singură, nu poate reuși.

India și România sunt ambele civilizații antice, cu bogate tradiții literare, artistice și filosofice.

Împărtășim o apreciere profundă pentru cultură, valorile familiei și respectul pentru diversitate. Aceste valori comune constituie o bază solidă pentru parteneriatul nostru.

Filozofia civilizațională a Indiei, Vasudhaiva Kutumbakam – „lumea este o singură familie” – continuă să ne ghideze angajamentul față de comunitatea internațională. Ea ne reamintește că respectul reciproc, dialogul și înțelegerea sunt esențiale pentru o coexistență pașnică.

Sper să asist la schimburi și mai intense în domeniul literaturii, cinematografiei, muzicii, dansului, artelor vizuale, turismului și patrimoniului cultural. O cooperare sporită între muzee, universități, instituții culturale și artiști va ajuta popoarele noastre să se înțeleagă și mai bine.

În cele din urmă, cele mai puternice și mai durabile parteneriate sunt cele construite nu doar pe interese economice, ci și pe valori comune și pe aprecierea reciprocă a culturilor fiecăruia.

Într-o lume în rapidă schimbare, ce mesaj ați dori să transmiteți cu privire la viitorul relațiilor dintre India și România?

Răspuns: Cred că India și România se află la pragul unei noi ere în relațiile lor. De mai bine de șapte decenii, prietenia noastră s-a clădit pe încredere, bunăvoință și respect reciproc. Astăzi, avem ocazia de a transforma această prietenie într-un parteneriat cuprinzător și orientat spre viitor.

Posibilitățile care ni se deschid sunt cu adevărat remarcabile. Putem extinde comerțul și investițiile, putem consolida cooperarea în domeniul apărării și al industriei, putem promova inovarea și tehnologiile digitale, putem aprofunda colaborarea în domeniul sănătății, al energiei curate, al educației și al cercetării și putem crea noi oportunități pentru întreprinderile, universitățile și tinerii noștri.

Acordul de liber schimb între India și Uniunea Europeană, semnat recent, oferă un cadru important pentru extinderea angajamentului nostru economic, în timp ce valorile noastre democratice comune și angajamentul față de o ordine internațională bazată pe norme conferă parteneriatului nostru o bază și mai solidă.

Sunt convins că, lucrând împreună cu viziune, ambiție și încredere, India și România pot deveni parteneri importanți în modelarea unui viitor mai prosper, mai inovator și mai rezilient, nu numai pentru propriile noastre popoare, ci și pentru Europa, regiunea Indo-Pacific și comunitatea internațională în ansamblu.

În final, ce mesaj ați dori să transmiteți poporului român?

Răspuns: Poporul indian consideră România un prieten de încredere. Relația noastră a fost cultivată de-a lungul generațiilor prin respect reciproc, bunăvoință și o convingere comună privind importanța dialogului, a păcii și a cooperării. În momentul în care întreprind această vizită de stat istorică, după mai bine de trei decenii, o fac cu un mare optimism privind viitorul parteneriatului nostru. Văd oportunități imense pentru țările noastre de a colabora în domeniile comerțului, investițiilor, tehnologiei, apărării, inovării, sănătății, educației, energiei curate, culturii și turismului.

Mai presus de toate, sper ca această vizită să inspire întreprinderile să investească, universitățile să colaboreze, cercetătorii să inoveze, artiștii să facă schimb de idei și tinerii să construiască prietenii durabile. Aceste legături umane vor asigura că parteneriatul nostru va continua să înflorească pentru generațiile viitoare.

India și România au parcurs împreună un drum lung. Cred cu tărie că anii care vor urma vor fi chiar mai semnificativi decât cei care au trecut. Adresez salutări călduroase și urări de bine poporului român și aștept cu nerăbdare să scriem, împreună, un capitol nou și inspirator în prietenia durabilă dintre cele două națiuni ale noastre.

Acest interviu a fost pus la dispoziție de Ambasada Indiei la București.

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