Într-un interviu luat pe străzile din Lviv de reporterul televiziunilor ucrainene care transmit maratonul de Ziua Unității, preluat de pe streamul TSN, o femeie a făcut un apel la pace și a dat un exemplu personal. Ea afirmă că, după părerea ei, rusul de rând nu vrea război în Ucraina, la fel cum nici ucrainenii nu sunt de acord cu așa ceva.

Ea afirmă că are multe rude și prieteni dincolo de graniță, iar soțul ei este legat sufletește de persoane din Rusia alături de care a luptat în Războiul din Afganistan (1979-1989).

Interviul a fost luat în limba ucraineană, pe care femeia o vorbește fluent, chiar dacă recunoaște că, pe linie paternă, multe dintre rudele ei sunt în Rusia.

– Credeți că vor război?

– Ei fiind cine?

– Anumiți oameni…

(…)

-Eu cred că nu. În regiunea Lipețk din Rusia este îngropată mătușa mea, sora mamei mele. La Moscova am foarte multe rude, pe linia tatălui meu. Eu am prieteni la Moscova. Bărbatul meu a luptat în Afganistan, are și el prieteni acolo (n.r. – în Rusia). Și eu cred că ei nu vor să fie război la noi.

– O ultimă întrebare. Când va fi pace?

– Când o să se înțeleagă președinții Ucrainei și Rusiei. Poporul e pentru (n.r. – înțelegere). Noi ne sunăm rudele de acolo și vorbim cu ele. Ne sună și ele pe noi. Și Vali (n.r. – arată către femeia de lângă) are o soră la Leningrad (n.r. – numele comunist al orașului Sankt-Petersburg) pe care o sună, iar sora îi spune că nu vrea război.

Azi, în Ucraina are loc Ziua Unității, după ce SUA au anunțat că un atac al Rusiei ar fi posibil miercuri, 16 februarie.

GSP.RO EPIC FAIL! Anamaria Prodan chiar e regina Photoshopului! S-a „băgat” pe fals în poza de la transferul lui Stanciu în China

Playtech.ro ȘOC! Cine e în spatele lui George Simion și a lui AUR! Dragnea a anunțat BOMBA

Observatornews.ro "Un animal. A omorât-o pe Cristina". Filmul crimei înfiorătoare din Botoşani: Ucigaşul şi-a premeditat fapta pas cu pas

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2022. Racii se pot simți luați pe sus de emoții intense, de situații pe care nu le pot controla

Știrileprotv.ro Scene apocaliptice: Momentul în care sute de mierle se prăbușesc din cer, peste casele oamenilor. VIDEO

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE PINKO, COFFEE, TEA, ME?