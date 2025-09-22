România și Polonia: exemple pentru Europa

Sławomir Sierakowski a apreciat atmosfera din București și a comparat-o cu cea din Varșovia:

„București, îl găsesc întotdeauna diferit, pentru că este un oraș în dezvoltare. Este unul dintre cele mai bune locuri. Este locul unde trebuie să fii, aș spune, în Europa acum. La fel și Polonia și Varșovia. Aceste două țări fac probabil cea mai bună treabă în Europa acum.”

El a subliniat importanța creării unui eveniment autentic românesc din conferința Impact Bucharest 2025.

„Nu vrem să facem conferința poloneză în România. Vrem să facem conferința românească în România”, explicând că Impact București nu este doar o replică a modelului polonez, ci un spațiu propriu pentru discuții reale, uneori controversate, cu consecințe concrete.

Conferința Impact Bucharest, un succes în cifre

La a doua ediție a Impact Bucharest, au participat 3.000 de participanți și 200 de speakeri, iar Sierakowski a amintit:

„În Polonia avem aproximativ 8.000 de participanți și 700 de speakeri, inclusiv Barack Obama, Martin Wolf, Timothy Snyder și Applebaum… Aici avem deja 3.000 de participanți și 200 de speakeri și este doar a doua ediție.”

El a explicat că succesul conferinței depinde de pregătire și implicare.

„De obicei obișnuiam să planificăm conferința cu un an înainte… acum trecem la pregătiri cu doi ani înainte… ne dezvoltăm și «bucătăria»”, referindu-se la organizarea internă și echipa care lucrează la eveniment.

Sławomir Sierakowski a lăudat inovația românească și competențele locale: „România este o țară foarte inovatoare…Suntem cu adevărat impresionați (..) Când vine vorba de sectorul IT, văd oameni care sunt mai buni decât media și chiar decât cei mai buni oameni din Polonia.”

El a remarcat și istoria comună și legăturile politice și economice dintre cele două țări.

„Am fost întotdeauna prieteni în istorie, nu-i așa?… Acesta este motivul pentru care am decis să nu facem Impact în alte țări. Am primit invitații din alte țări și vrem să rămânem în România.”

Conferința Impact Bucharest continuă să aducă în România personalități internaționale și să stimuleze schimbul de idei în domenii precum economie, politică și cultură, consolidând rolul Bucureștiului ca centru de dezbatere în Europa de Est.

În a doua zi a Impact Bucharest 2025, evenimentul inspirațional al toamnei în România, a vorbit și Michelle Obama, fosta primă-doamnă a Statelor Unite.

Impact Bucharest 2025 a arătat că capitala României a devenit un centru cheie și un loc de întâlnire pentru liderii din Europa Centrală. Este un loc unde se formează parteneriate, se iau decizii strategice și se conturează viitorul economic al regiunii.

Ringier a fost partener strategic al ediției din acest an a Impact Bucharest.

