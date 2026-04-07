Întrebarea la care Nicușor Dan le cere procurorilor DIICOT să răspundă în dosarul fotografiilor false din campanie

Nicușor Dan a depus plângere la DIICOT

Nicușor Dan a reamintit că demersul penal a fost inițiat chiar de el, depunând o plângere la DIICOT imediat după apariția imaginilor controversate în spațiul public.

Deși se declară la dispoziția autorităților, președintele consideră că depoziția sa nu ar putea aduce foarte multe detalii în plus față de ceea ce este deja evident.

„Dacă voi fi chemat vreodată, mă voi duce, dar nu cred ce pot eu să spun mai mult decât ce-a văzut toată lumea, că niște oameni au dus în spațiul public niște fotografii în care pretind că sunt eu”, a explicat Nicușor Dan.

„Întrebarea esențială” pentru procurori

Un detaliu important recunoscut de Nicușor Dan este faptul că două dintre persoanele identificate în ancheta DIICOT ca fiind implicate în realizarea imaginilor au colaborat, indirect, la campania sa electorală.

Președintele a explicat că acele persoane făceau parte din echipe subcontractate de firmele cu care staff-ul său a lucrat direct.

„E o certitudine că două din aceste persoane au fost și în fotografiile de care vorbim. Mai departe, este treaba procurorilor și mi-aș dori cât mai curând să răspundă la întrebarea esențială: cine i-a plătit pe oamenii ăștia?”, a transmis Nicușor Dan.

Scandalul care a marcat alegerile din 2025

Controversa a izbucnit în plină cursă electorală pentru Palatul Cotroceni, după ce Elena Lasconi a făcut publice imaginile respective.

Fotografiile, dovedite ulterior a fi trucate, fuseseră menite să sugereze o presupusă întâlnire secretă între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI.

Cazul a generat dezbateri politice aprinse, iar în prezent, procurorii investighează tehnica prin care materialele au fost falsificate și rețeaua prin care au fost diseminate.

Președintele Nicușor Dan a făcut aceste precizări joi, în cadrul unei vizite oficiale la Timișoara. Șeful statului a inspectat noul Centru de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, fiind însoțit pe parcursul vizitei de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE