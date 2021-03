Ploi abundente lovesc New South Wales (NSW) și forțează mii de persoane să-și abandoneze casele și să fugă din calea dezastrului.

Autoritățile din New South Wales și guvernul federal australian au decretat starea de dezastru natural pentru 16 zone din centrul și nordul regiunii.

Până acum nu au fost înregistrate decese, însă ministrul pentru servicii de urgență al guvernului local, David Elliott, a avertizat că vor fi „în mod inevitabil victime”, potrivit CNN.

„Nu vă puneți în pericol, nu puneți în pericol autoritățile care sunt acolo pentru a vă ajuta în caz de salvare împotriva inundațiilor”, a adăugat Elliott.

Unele familii au fost nevoite să plece din case în miez de noapte, după ce apele râurilor au ajuns la niveluri periculoase, iar 4.000 de persoane – în principal în regiunea Hawkesbury – ar putea fi evacuate în cursul zilei de azi, 21 martie, a declarat premierul de stat Gladys Berejiklian la o conferință de presă.

De joi, 18 martie, Serviciul de Urgență a răspuns la 7.000 de apeluri de asistență și a efectuat peste 750 de salvări. Mii de lucrători din serviciile de urgență și voluntari ajută rezidenții care trebuie evacuați.

Potrivit Biroului de Meteorologie, inundaţiile au depăşit nivelul record din 2013 în Port Macquarie, la 400 km nord de Sydney. La Barajul Warragamba, care furnizează cea mai mare parte a apei potabile din Sydney, apa a început să se reverse sâmbătă după-amiază.

Declarația de dezastru natural ar putea fi extinsă și mai mult pe coastă, dacă daunele cresc, au precizat autoritățile.

Declarația permite celor afectați să primească asistență financiară, inclusiv recuperarea daunelor aduse locuințelor, subvenții pentru creșterea animalelor sau agricultura afectate și împrumuturi cu dobândă mică sau zero.



În fotografiile făcute de oameni se vede cum apa a acoperit jumătate din case și curți. În prezent, autoritățile nu știu câte case sau construcții s-au pierdut, dar „daunele sunt substanțiale”, a spus Berejiklian.



From fires to floods. Australia needs prayers again. Thank you in advance ? pic.twitter.com/0B2jnDaKoy