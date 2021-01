﻿INVESTIGAȚIE. Multe spitale cu 50% refuz la vaccinarea anti-Covid. Cum explică medicii?

La Spitalul Județean Giurgiu, doar 55% acceptare



Tot în județul Giurgiu, dar la Spitalul Județean de Urgență, managerul Mihaela Rață a indicat un procent considerabil mai scăzut – 55%: „Aș fi vrut mai mult, dar vaccinarea este voluntară, nu putem obliga pe nimeni”.



Totuși, cei 45% care nu s-au vaccinat nu constituie neapărat refuzuri, explică șefa spitalului. Cei mai mulți dintre ei sunt „nehotărâți”, angajați care vor să mai aștepte și să vadă care sunt reacțiile raportate pe o perioadă mai îndelungată de timp, tipar regăsit și în alte spitale din țară.



Managerul Mihaela Rață. Foto: giurgiu-net.ro

Medicii au influențat tot personalul



O altă categorie de angajați e constituită din cei care au avut deja infecție cu COVID-19 și trebuie să mai aștepte 28 de zile.



Interesant este că, aici, spune Mihaela Rață, „pe secțiile pe care nu au vrut medicii, nu a vrut nici personalul auxiliar, deși medicii au făcut boala, iar cei din personalul auxiliar, nu.”



Bacău, acceptare de 30%, în două spitale



La Onești, spitalul municipal este al doilea ca importanță în județul Bacău. Are aproape 600 de paturi și un număr de 743 de posturi ocupate. „Doar 30% dintre angajați s-au vaccinat”, a spus managerul Gelu Nicolcea, adăugând că, de la bun început, aceștia au fost și cei care s-au înscris pe listele cerute de Guvern anul trecut.



Procentul a fost crescut mai ales la personalul care a interacționat direct cu virusul, spune Nicolcea: „Cele mai multe persoane au fost din zonele care au fost în prima linie – infecțioase, terapie intensivă, deci cam aici s-au vaccinat. În zonele unde nu au interacționat cu COVID, au fost mai reticenți, dar cred că, pe măsură ce văd colegi care fac vaccinul, se mai adaugă și alții”.



La nivelul Spitalului Județean de Urgență Bacău, procentul e, de asemenea, mult sub 50%, a declarat și managerul Adrian Popa, adăugând că, la fel ca la Onești, mulți au refuzat din start să se înscrie pe liste.



Pot să vă zic că, din ce am auzit eu, mulți preferă să mai aștepte, este reticența asta la noutate și faptul că nu cunoaștem toate reacțiile adverse.

Adrian Popa, manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău

Popa spune că a fost surprins de numărul scăzut al medicilor care s-au înscris anul trecut la vaccinare: 70 din 250 și 200 de asistenți din 900. „Mă îndoiesc că s-au răzgândit mulți în plus, mai degrabă în minus, dar datele oficiale le vom avea vineri. Să zicem că am reușit să vaccinăm 600-700 din 2.000 de angajați până acum”.



Spitalul din Bolintin-Vale, campion la vaccinare: 96%



Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale, din județul Giurgiu, a funcționat ca spital-suport COVID de la începutul pandemiei. Este o unitate medicală relativ mică și are în jur de 190 de angajați.



Managerul Lucian Horhotă a mărturisit că procentul l-a surprins și pe el, mai ales că nu a existat în unitate vreo campanie de promovare a vaccinului în rândul angajaților. Horhotă crede că, întrucât oamenii „au văzut multe” de la debutul pandemiei de coronavirus, experiența cu pacienții a fost suficientă pentru a-i convinge să se vaccineze.



Managerul Lucian Horhotă s-a vaccinat. Foto: giurgiupesurse.ro

„Deci, în jur de 95-96% sunt deja vaccinați, chiar surprinzător și fără intervenții de convingere. Am trei-patru din toată lista de 190 de persoane care nu vor. Doi dintre ei au probleme medicale care s-ar încadra la zona de limitare a indicației, au boli alergice severe și au, vă dați seama, un grad de reținere – nu că nu ar face, dar nu ar face acum. Mai am programări în curs la câțiva, dar procentul e aproape de 100%, covârșitor, având în vedere că am văzut spitale cu 30%!”

La „Victor Babeș”, în București, s-au vaccinat 55%. „300 dintre cei care au refuzat au avut deja boala”



Pe parcursul a 11 luni de la debutul pandemiei, 262 dintre cei 900 de angajați de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” au fost infectați cu COVID-19, iar 40 dintre ei erau bolnavi chiar în momentul în care a început vaccinarea, spune managerul Emilian Imbri.



Managerul Emilian Imbri. Foto: Agerpres

Drept urmare, adaugă el, deși rata de vaccinare nu pare spectaculoasă – 500 din 900 de persoane – ceilalți au avut drept motiv pentru refuz faptul că au format anticorpi și preferă să mai aștepte.



„Aceștia nu au mai dorit să se vaccineze, fiindcă au considerat că sunt imuni, cel puțin o perioadă de timp și au considerat că se vor înscrie în etapele următoare. I-am înțeles, pentru că e firesc, au testat și anticorpii și aveau anticorpi, așa că au zis că e mai bine să se vaccineze cei care nu au trecut prin boală.”,a explicat Imbri.



Cum i-au explicat ei managerului



Alții, mai puțini, s-au gândit că, pur și simplu, se pot feri pe cont propriu, așa cum s-au ferit și de alte boli infecțioase:



“Au considerat că nu e nevoie, că se imunizează în mediul ăsta, că, încet-încet, capătă rezistență. Mi-au spus unii: De 20 de ani lucrăm aici și nu am făcut nicio boală infecțioasă, lucrăm în mijlocul bolilor infecțioase și nu am făcut nici HIV, nici TBC, nu facem taman această infecție. Alții au răspuns cu o glumă: Dacă voi sunteți bine, ne vaccinăm și noi în valul trei”, a detaliat managerul de la Babeș.



Față de angajații vechi, în schimb, Imbri spune că cei care au venit tocmai în acest an s-au vaccinat în proporție mare, tocmai pentru că “sunt mai speriați de mediul în care lucrează”.



Tot în București, la Institutul “Matei Balș”, purtătorul de cuvânt al unității medicale, Cătălin Apostolescu, spune că au vaccinat, “din 1.000, 850 pe puțin și mai sunt care vor să se vaccineze”.



Banatu-i fruncea! 95% la Boli Infecțioase Timișoara

Managerul Spitalului „Victor Babeş” din Timişoara, Cristian Oancea, susține că reprezintă unitatea sanitară cu cel mai mare număr de personal angajat vaccinat din țară. Din 531 de angajați, 512 au primit prima doză. „Peste 95% dintre angajaţii şi voluntarii spitalului au fost vaccinaţi în această primă etapă a campaniei. Colegii mei, din toate compartimentele şi secţiile, de la toate nivelurile, au înţeles importanţa vaccinării”, a spus doctorul Oancea.

Doctorul Cristian Oancea. Foto: Agerpres

Acesta pune rata mare de imunizare pe modul în care a fost gestionată această problemă. „Înaintea începerii campaniei am organizat o echipă formată din mai mulţi colegi infecţionişti, care au explicat tuturor ce înseamnă acest vaccin, cine se poate vaccina, ce se întâmplă dacă te vaccinezi, ce efecte secundare ar putea avea administrarea acestui vaccin. Au răspuns la toate întrebările şi astfel oamenii au înţeles de ce este bine să ne vaccinăm. Au mai rămas câţiva colegi cărora nu li s-a putut administra vaccinul, care fie au contraindicaţii de vaccinare, fie sunt în perioada de 30 de zile după o infecţie cu COVID-19”, a explicat managerul din Timișoara.



La Suceava, 80% din personal s-a imunizat prin boală

Spitalul Județean de Urgență Suceava, primul mare focar de COVID din țară la începutul pandemiei, are o rată a vaccinării de 50% în rândul medicilor și 25% în rândul asistentelor medicale și mai puțin angajații TESA. „Nu trebuie să uităm că la noi 80% din personalul angajat s-a infectat cu noul coronavirus în aprilie anul trecut. S-au vaccinat cei care nu au făcut boala sau cei care cred că nu mai au anticorpi. Totul este în dinamică și cred că până în vară se vor imuniza mult mai mulți”, a explicat doctorul Alexandru Calancea, managerul spitalului.



Doctorul Alexandru Calancea. Foto: monitoruldesuceava.ro

80-85% s-au vaccinat la „Nasta” și „Universitar” din București

La două spitale mari din Capitală, situația este relativ aceeași. „85% din personalul nostru s-a angajat. Reticenții se află în rândul asistentelor și al personalului auxiliar”, a spus doctorul Beatrice Mahler, managerul Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, spital-suport COVID. Directorul celui mai mare spital din București crede că rata de vaccinare este de 75% spre 80%. „Medicii au acceptat aproape toți să se imunizeze, mai puțin cei care se află în izolare, au boala sau sunt după boală. Asistentele medicale și infirmierele sunt mai sceptice în ceea ce privește vaccinarea. Îmi doresc ca în etapa a doua a campaniei de vaccinare să existe și mai puțini oameni care să refuze vaccinarea”, a spus doctorul Cătălin Cârstoiu.



Doctorul Cătălin Cârstoiu

În Argeș, Maramureș, Alba, „personalul auxiliar a fost mai reticent”



Unele spitale au constatat că, pe măsură ce nivelul de studii al angajaților este mai scăzut, a crescut și reticența la vaccin. Este cazul Spitalului de Pneumoftiziologie din Baia Mare, unde managerul Gabriela Hofer spune că angajații s-au vaccinat în proporție de 50%, dar dintre aceștia „personalul TESA s-a vaccinat în proporție de 88%, medicii, în general, în procent de 80%, la asistente – avem un procent de 50-60%, în rândul infirmierelor, mai puțin, dar se mai răzgândesc.”



Dintre cei care au refuzat, Hofer spune că unii au avut motive obiective, precum alergii, iar alții nu au încă încredere în vaccin.



„Mi se pare prea personal (n.r.- să afle motivele refuzului) și nu mi se pare normal să insistăm, câtă vreme am dat exemplu, medicii s-au vaccinat în proporție de 80%… Consider că semnalul a fost dat. Nu pot să mă bag să spun: De ce nu te vaccinezi? Majoritatea oricum spun: E problema mea personală de ce refuz. Nu pot să mă bag în viața lor. Încet-încet, se mai răzgândesc, cred că pe parcurs vor fi mai mulți. Oricum, sunt mulțumită de procent – 50-60% mi se pare o rată bună pentru spitalul nostru”, a conchis Hofer.



În Pitești, județul Argeș, managerul Spitalului Județean, Adriana Molfea, a constatat și ea că personalul auxiliar a fost mai reticent: „Da, ei au fost mai reticenți, mai ales muncitorii nu prea voiau. Noi, ieri, aveam 650 de vaccinați, sunt 1.834 de posturi, dar nu știu să vă zic câte sunt ocupate și câți au fost la muncă, fiindcă nu am fost la serviciu, am avut probleme de sănătate”.



Diana Mârza, managerul Spitalului Județean Alba, unde s-au vaccinat până acum 488 de angajați din 1.266, spune că „procesul este în desfășurare, vin în fiecare zi 20-30 de persoane. Pe măsură ce scad studiile se vaccinează mai puțini. Noi am dat exemplu, tot comitetul director, toți șefii de secție, asistenții-șefi… La noi nu a fost nicio reacție adversă, i-am informat în scris, pe toate grupurile, că avem tot felul de grupuri și, încet-încet, încep să se mai vaccineze, dar nu putem intra cu buldozerul peste ei, că se interpretează”, a explicat Mârza.



Diana Mârza, managerul Spitalului Județean Alba. Foto: spitalalba.ro

Managerul Spitalului din Blaj: 40%, „procentul e omogen”



Managerul Spitalului Municipal Blaj, Iacob Suciu, spune că la ei rata de vaccinare a ajuns undeva la 40%, unitatea pe care o conduce fiind „spital-suport, a tratat și COVID, dar și alți pacienți”. El spune că nu a constatat nicio diferență în funcție de studiile angajaților, procentul fiind relativ omogen între categoriile profesionale din spital.



Brăila: 30%



Printre motivele identificate de managerii altor spitale din țară, pentru rata medie sau scăzută a vaccinării, se numără și unele care țin de organizarea instituției.



Este cazul Spitalului Județean Ilfov, unde managerul Călin Laza spune că „încă nu s-au rotit în ture toți angajații, ca să le vină rândul la vaccin”, dar procentul ajunge pe undeva pe la 50%.



La SJU Brăila, managerul Delia Râșnoveanu spune că, la fel ca și în alte spitale, cei mai mulți așteaptă să vadă „dacă ceilalți pățesc ceva”. Rata de vaccinare a ajuns, aici, la 30%.



În Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, managerul Stela Halichidis spune că „majoritatea s-a vaccinat”, fără să indice un procent, adăugând că cei care nu au făcut-o aveau contraindicații clare, iar la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, șefa instituției, Adina Turcu, spune că sunt persoane însărcinate și persoane aflate în concediu, dar și angajați care au avut de curând boala. În spitalul din Craiova, până marți, se imunizaseră 285 de persoane din 467.



La Spitalul Județean Cluj, managerul Ioan Mureșan spune că nu are nicio statistică momentan, dar „bineînțeles, procentul este peste 50%”, adăugând că nu știe dacă există diferențe între categoriile profesionale.

