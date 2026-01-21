Tunelul de 865 de metri, construit în 1918, conectează linia U5 cu restul rețelei mai largi (U6-U9) și joacă un rol crucial în întreținerea trenurilor de metrou.

„Tunelul Waisen este un factor esențial pentru operarea stabilă promisă pasagerilor noștri, precum și pentru modernizarea infrastructurii și a flotei de vehicule. Dezvoltarea viitoare a atelierelor noastre depinde și ea de acest proiect”, a declarat Henrik Falk (55), CEO BVG.

Tunelul va permite transportul trenurilor pe șine către atelierele de reparații, eliminând necesitatea utilizării platformelor de transport rutier până la atelierul din Friedrichsfelde. Această soluție eficientizează procesul de întreținere, inclusiv inspecțiile obligatorii TÜV.

Lucrările, estimate să dureze patru ani, se vor desfășura în trei etape majore:

Izolarea zonei afectate: Tunelul va fi separat de rețeaua existentă cu ajutorul unor bariere din beton armat, prevenind infiltrarea apei. Demolarea tunelului vechi: Acesta se întinde de la stația de metrou Alexanderplatz, trece pe sub strada Litten și râul Spree, până la stația Heinrich-Heine-Strasse. Construirea unui tunel nou: Lucrările vor fi realizate în două faze, mai întâi pe partea sudică a râului Spree, apoi pe partea nordică. Ziduri din oțel vor fi introduse în albia râului, iar între ele se va turna o bază de beton. După solidificarea bazei, apa va fi pompată din zona de lucru, iar muncitorii vor construi tunelul pe uscat. Procesul se va repeta pentru cealaltă parte a râului.

O provocare majoră o reprezintă traficul naval pe râul Spree, care trebuie să fie menținut pe durata construcției. Conform estimărilor BVG, primul transfer de trenuri între liniile U5 și U8 este programat pentru sfârșitul anului 2029.

Proiectul tunelului Waisen și extinderea liniei U3 până la Mexikoplatz (Zehlendorf) sunt singurele inițiative majore de rețea ale BVG care au fost confirmate până acum. Posibilitatea extinderii liniei U8 către Märkisches Viertel este încă analizată, potrivit sursei citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE