Invitată la o emisiune de televiziune, Ioana Filimon a dezvăluit că a simțit pe pielea ei ce înseamnă violența domestică.

„Nu accept ca un bărbat să agreseze o femeie, dar și eu am avut parte de asta. Eu nu am reacționat că nu am conștientizat că mi se întâmplă mie.

El nu a avut niciodată un motiv întemeiat. O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal”, a declarat Ioana Filimon la o emisiune tv, potrivit Spynews.

„Trebuie să discutăm frumos și să înțelegem ce vom face. L-am iertat, dar nu va mai continua o relație, pt că tot timpul o să-ți amintești”, a continuat ea.

„Pe lângă că mă înșela, m-a pus și cu acea femeie la masa. Eu nu știam”, a mai spus ea.

Ioana Filimon a participat la Ferma

Anul trecut, Ioana Filimon a participat la show-ul Ferma, unde a declarat că s-a îngrășat 8 kilograme, spre deosebire de alte vedete care au slăbit considerabil.

„Râdem, glumim, dar a fost foarte greu acolo. M-am îngrășat 8 kilograme. Am avut o problemă de sănătate, o dereglare hormonală și faptul că am mâncat grâu luat de la găini m-a dat peste cap total.

Când am mâncat o cadă plină de ciocolată eram deja grasă, nu mai conta. Atunci am trecut-o la pierderi. După ce m-am îngrășat, nu mi-a mai păsat, am mâncat să mă satur”, ne-a spus tânăra în urmă cu un an.

