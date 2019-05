Deși participau în fiecare săptămână la concursuri grele a căror miză era mâncarea, iar porțiile erau din ce în ce mai mici, Ioana Filimon a reușit performanța de a se îngrășa serios în timpul emisiunii.

”Râdem, glumim, dar a fost foarte greu acolo. M-am îngrășat 8 kilograme. Am avut o problemă de sănătate, o dereglare hormonală și faptul că am mâncat grâu luat de la găini m-a dat peste cap total. Când am mâncat o cadă plină de ciocolată eram deja grasă, nu mai conta. Atunci am trecut-o la pierderi. După ce m-am îngrășat, nu mi-a mai păsat, am mâncat să mă satur”, ne-a spus tânăra, completând că aceste kilograme au făcut-o mai greoaie la dueluri: „În timpul «Fermei» am simțit că am prins contur, nu că eram neapărat grasă, eram plinuță, cu forme. Simțeam la probe, când aveam dueluri, simțeam că mă mișc mult mai greu, că mi-e greu să deszăpezesc, să stau cu multe haine pe mine. Deja nu mă mai încăpeau pantalonii. La TV nu s-a văzut, dar era așa de frig, încât aveam trei perechi de pantaloni pe noi! La un moment dat, nu mai intrau decât două perechi, iar pe a doua nu mai puteam să o închid. Atunci am văzut că e grav și am intrat în panică”.

Și-a schimbat stilul de viață și a slăbit

Ioana recunoaște că și-a compromis silueta pentru că, în timpul reality-show-ului, li s-a dat mâncare puțină, iar ea, atunci când prindea ceva, mânca de parcă era ultima masă!

„Acum mănânc sănătos și cât de cât la aceleași ore. Încerc să mențin un ritm, să merg și la sală. Acum, că s-a terminat «Ferma», sunt mai bine psihic, sunt mai liniștită și nu mai iau kilograme. Acolo puneam pe mine doar că mă gândeam că e mai bine să mănânc, să se depună, că cine știe? Făceam provizii pentru iarnă. Așa era gândirea mea când primeam o farfurie cu mâncare: să mănânc repede, că nu știu când mai prind. Așa era acolo, pe viață și pe moarte”, a completat Ioana.

VIDEO: Cosmin Nistor

