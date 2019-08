Prim-vicepreședintele PNL spune că potrivit Constituției, pentru ca un candidat să obțină mandatul de președinte din primul tur este nevoie să obțină 50%+1 din numărul total al alegătorilor înscriși pe listele electorale și nu doar a celor care se prezintă la urne.

În aceste condiții, Rareș Bogdan spune că Iohannis ar avea nevoie să fie votat de 9,3 milioane de români.

„Eu cred într-un scor foarte mare al președintelui încă din primul tur, cred într-o victorie zdrobitoare în turul 2, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem campanie, am și atras atenția. Campania pentru președinte, câștigarea alegerilor de către președinte înseamnă o șansă în plus pentru fiecare dintre candidații noștri la alegerile locale, pentru fiecare dintre candidații noștri la alegerile parlamentare. Este cheie câștigarea alegerilor și partidul a înțeles acest lucru și sper că vor înțelege toți cei 1.100 de aleși primari și cei 13.000 de consilieri, plus organizațiile noastre. Deci, nu putem câștiga din primul tur, din cauza Constituției”, a arătat Rareș Bogdan la Digi 24.

Klaus Iohannis şi-a început campania pentru prezidenţiale în cadrul unui eveniment al PNL, cu un discurs marcat de tragedia de la Caracal, pentru care vinovat s-ar face PSD. El a spus că acest partid trebuie să plece de la guvernare, fie în 2020, la alegerile parlamentare, fie prin anticipate.

Preşedintele a spus că angajamentul său este să rezolve aceste probleme şi vrea ca PNL să îi fie partener. A vrut să îi mobilizeze pe liberali şi în perspectiva preluării guvernării, afirmând că România nu se poate moderniza dacă fiecare instituţie nu îşi face treaba, începând cu Parlamentul şi Guvernul, până la Preşedinţie.

