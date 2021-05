Povestea de dragoste dintre Ion Dichiseanu și Simona Florescu. După 22 de ani de căsătorie au ajuns la divorț

Actorul Ion Dichiseanu și Simona Florescu s-au cunoscut, în 1985, la Galați. Acolo, cântăreața participa la un concurs de interpretare. Ea era foarte tânără, avea trăsături aparte, iar el era un bărbat șarmant. A fost dragoste la prima vedere, după cum a povestit chiar ea în multe interviuri.

La scurt timp după ce s-au cunoscut, cei s-au cununat civil și doi ani mai târziu au făcut nunta. Simona Florescu a povestit pentru viva.ro că a aflat ce vârstă are Ion Dichiseanu tocmai la Starea Civilă.

„Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă.

Aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el și la 20 am născut-o pe Ioana. Îmi doream foarte mult familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva noastra pentru că el era bătran”, a povestit artista.

Din mariajul lor a rezultat o fiică, Ioana, care la rândul ei și-a întemeiat o familie, are și o fetiță.

Ion Dichiseanu și fiica Ioana

Mariajul dintre Ion Dichiseanu și Simona Florescu a durat 22 de ani. În 2009, cei doi artiști au semnat actele de divorț.

În 2017, Simona Florescu mărturisea că a fost marcată mult timp de despărțirea de Ion Dichiseanu. Ea a dezvăluit în urmă cu patru ani că de fiecare dată când avea un nou iubit, îl compara cu fostul său soț. „Nu iubesc pe nimeni, în prezent. Mi-e foarte greu să mai fac asta. Pe măsură ce am înaintat în vârstă, am devenit mult mai pretențioasă. Văd lucrurile altfel, mi-e foarte greu. Nu am întâlnit bărbatul care să mă facă să mă îndrăgostesc.

Marea mea greșeală a fost că după divorț, am făcut mereu comparație cu Dichi. Mi-aș dori să găsesc bărbatul care să știe să se poarte cu o femeie, cum o făcea Dichi”, spunea Simona Florescu pentru Libertatea.

După ce au pus punct căsniciei de 22 de ani, Simona Florescu l-a urât pe Ion Dichiseanu. Apoi, de dragul familiei, au avut o relație bună.

„Am făcut asta de dragul familiei și de dragul a ceea ce urmează, e Anastasia care în continuare trebuie să aibă bunici care se înțeleg foarte bine. Ne-am urât, l-am urât pe Dichi atunci când ne-am despărțit, după care mi-am dat seama că e o mare prostie”, a spus artista în 2020, într-o apariție televizată.

