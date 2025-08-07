Ce pensie avea Ion Iliescu și câți bani ar putea primi ca urmaș Nina, soția fostului președinte al României

Anunțul oficial că Ion Iliescu a murit a venit însă cu două ore mai târziu. Fostul președinte se afla internat în Spitalul SRI din luna iunie, fiind diagnosticat o boală grea: cancer pulmonar.

La scurt timp după ce Ion Iliescu a murit, în mediul virtual a început să se vorbească tot mai mult despre averea pe care o avea fostul președinte al României, dar și despre pensia pe care acesta o încasa lunar.

Ion Iliescu avea o pensie de peste 14.000 de lei

Din câte se pare, Ion Iliescu primea o pensie de bază de 4.000 de lei, la care se adăugau însă alte două sume de bani. Mai exact, el mai primea încă 5.000 de lei lunar, pentru că fusese senator, dar și 5.331 de lei, indemnizația pentru poziția lui de șef de stat.

Astfel, pensia pe care Ion Iliescu o încasa lunar se ridica la peste 14.000 de lei. Asta în timp ce Nina, soția lui, are o pensie de aproximativ 2.000 de lei, după cum afirma chiar ea în trecut.

„Pensia mea nu a crescut ca în povești, ci s-a mărit, conform legii, în ultimii zece ani, până la o sumă lunară care depășește cu puțin 2.000 de lei”, afirma Nina Iliescu în urmă cu mai mulți ani, pe blogul soțului ei.

Ce pensie de urmaș ar primi Nina Iliescu, soția fostului președinte al României

Potrivit legii din România, Nina, soția lui Ion Iliescu, are dreptul, ca urmaș, la 50% din pensia fostului președinte al României. În cazul în care va face demersul legal pentru a primi lunar această sumă, Nina Iliescu și-ar crește pensia de la aproximativ 2.000 de lei, la peste 7.000 de lei.

