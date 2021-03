„Când spui că disponibilizăm oamenii şi micşorăm salariile, nu te aştepţi la ceva bun. Când te lasă fără loc de muncă, când te lasă fără salariu, adică o reducere de 25%, nu prea poţi să accepţi. Iată că au trecut câteva zile, cam intuiam eu, dar nu eram sigur până unde merg (sindicaliştii, n.r.) şi iată că s-a întâmplat (acţiunea de protest, n.r.)”, a afirmat Ion Rădoi.

Liderul USLM a susţinut că situaţia spaţiilor comerciale de la metrou e speculată politic de conducerea Ministerului Transporturilor.

„Că ei (Ministerul Transporturilor, n.r.) vor să o rostogolească spre tot ce înseamnă societatea asta comercială a sindicatului, cu spaţiile, asta e altă treabă. E o minciună. Ei au speculat politic. Şi povestea cu acea societatea are rolul ei, că nici pe aceea nu o vom lăsa, dar acolo e un proces de 3-4 ani de zile în cel mai rău caz. Deci nu are legătură (cu protestul, n.r.). Ce arde acum e faptul că nu avem oameni pe care trebuie să-i punem pe Magistrala 5, după atâta aşteptare, şi se pare că acum am ajuns într-o problemă drastică şi pe Magistrala 2”, a mai spus Ioan Rădoi.

„Pe lângă asta, vor să mai taie şi din drepturi, venituri care ar veni către salariaţi, pentru că ei muncesc şi zi şi noapte, şi sfârşit de săptămână, şi de sărbători. Acesta este motivul (protestului, n.r.). Că acum au venit şi cu pleaşca asta, să forţeze (eliberarea spaţiilor comerciale de la metrou, n.r.), este pentru că directorul general a fost administrator pe la Piaţa Obor şi el este obişnuit să-şi facă afaceri”, a menţionat Ion Rădoi.

Citeşte şi:

„Rădoi, s-a terminat!”. Cine este șeful sindicatului care a organizat greva de la metrou, amenințat de ministrul transporturilor și numit lider de cartel

Protestul la metrou a fost suspendat, circulația se reia de sâmbătă. Sindicalist, la finalul discuțiilor: „Nu are rost să pornim pentru jumătate de oră trenurile”

PARTENERI - GSP.RO Cristian Geambașu, despre gestul lui Ianis Hagi de la gol: „Ce a fost asta, stimați telespectatori? Ne-a servit o lecție?”

Playtech.ro BOMBĂ! Adina Alberts, FURIOASĂ după decesul Corneliei Catanga. Ce a scos la iveală: ”Nimeni nu știe...

Observatornews.ro Cornelia Catanga nu a vrut să meargă la spital. Echipajul de pe ambulanță a încercat aproape două ore să o convingă

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 martie – 2 aprilie 2021. Lună Plină în Balanță | VIDEO URANISSIMA

Știrileprotv.ro VIDEO. Ce ascundea în gură un şofer oprit în trafic de poliţişti. Imaginile fac înconjurul lumii

Telekomsport Dramatic! O campioană a României a fost violată cu bestialitate. Teroarea nu s-a terminat aici. Ce a făcut agresorul

PUBLICITATE Fă testul și află cu ce personaj din seriale semeni. Avem și premii (Publicitate)