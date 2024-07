„Foarte tare cursa. Nu mai contează că nu e de aur, e de bronz. E o medalie olimpică! Sunt al treilea cel mai bun din lume la o probă, primul la altă probă, sunt extraordinar de bucuros. Și cât de strâns a fost și acum! La locul doi am fost de-o sutime, iar locul patru a fost, de mine, tot la o sutime. Ăsta-i sportul!”, a declarat David Popovici la TVR Info într-o primă reacție după ce a câștigat a doua sa medalie olimpică.

Sportivul de 19 ani a mărturisit că s-a simțit „un pic mai bine” în această cursă.

„M-am simțit un pic mai bine la cursa asta, în sensul că am reușit să fiu mai calm și mai controlat, dar a fost cu totul o experiență foarte frumoasă. Mă bucur că am reușit să nu mă culc pe-o ureche și s-o las moale acum. Am dat în continuare tot ce aveam mai bun și sunt foarte bucuros că am încheiat acest ciclu olimpic”, a spus David Popovici.

„Cred că oamenii de acasă, nici măcar cei din tribună, cei mai mulți, nu-și dau seama cât poți să muncești pentru o sutime. Muncești ani de zile, ani de zile și cineva atinge cu o sutime înaintea ta. Alea două sutimi înseamnă antrenamente nelipsite sacrificii nenumărate, o echipă foarte bună în jur. Le sunt recunoscător tuturor!”, a conchis David Popovici în prima reacție oferită după cursa de 100 de metri.

Mulțumiri pentru români și critici pentru autorități și politicieni

Într-un interviu de 7 minute acordat ulterior pentru TVR Sport, David Popovici a vorbit și despre greutățile întâmpinate în toți ani de pregătire care au dus la succesul de la JO 2024 și a criticat, într-un discurs manifest, politicienii și factorii de decizie.

„Mulțumesc românilor pentru susținere, cursele au fost văzute pe stadion, în restaurante. Sper să fac o diferență în sportul romanesc. îmi doresc să fac lucruri mari, chiar dacă la noi lucrurile merg mai greu”, a spus David.

Ne antrenăm în același bazin de la complexul Lia Manoliu, în care am învățat să înot de la patru ani. De-asta sunt și așa bronzat, cu urmele de la ochelari, pentru că înot acolo în aer liber… Iarna se improvizează un balon în care ne-am obișnuit cu frigul și în care un om normal se sufocă după trei minute… Bazinul din interior de la Lia Manoliu e de foarte mult timp… Se promite că se va face ceva, dar nu se începe niciodată nimic. David Popovici, despre condițiile de antrenament:

„Suntem puțini cei care excelăm în sporturi, dar cu condițiile din România facem ce putem.”

„Parisul m-a tratat foarte frumos. Poate până plec o să am timp să văd Turnul Eiffel, flacăra olimpică”.

„Greutatea medaliei simbolizează toate antrenamentele la care mi-aș fi dorit să lipsesc, dar nu am făcut-o, nopțile nedormite și sacrificiile pe care eu, echipa mea și familia mea le-au făcut. O țin și sunt mândru de ea… Am crescut în Parcul Morarilor, în Piața Miniș, la capătul tramvaiului 14. Acolo a stat bunica mea mulți ani. Oamenii obișnuiți pot face lucruri extraordinare!”

E frumos că politicienii se bucura, dar după marile rezultate totul e la fel. Nu avem condiții.

„Nu se va schimba ceva doar dacă vorbim despre asta. Trebuie să se facă presiuni, să ne punem pe treabă!”

„Avem câte un campion olimpic din an în Paști în ultima perioadă. Mi-ar plăcea să avem multe medalii, să fim mai mult de trei oameni calificați la JO pentru înot. Te uiți la țări mai mici decât România și vezi delegații de trei ori mai mari pentru că se investește în sport”, a explicat David Popovici.

„Pentru o Românie Educată, Sănătoasă, trebuie să investim mai mult în sport. E un mesaj pentru toți politicienii care vorbesc despre asta, dar la un moment dat mesajul se pierde pe undeva”, a mai subliniat sportivul.

-„N-aș spune că sunt un miracol, dar am întrecut sportivi din SUA, UK, Australia. Ei au absolut orice, au bazine să-și pună și-n cap, centre de pregătire peste centre de pregătire”, a mai declarat proaspătul campion olimpic.

Sunt atât de bucuros şi liniştit încât nici nu ştiu ce o să fac. Vreau să vizitez Parisul, să văd Turnul Eiffel. Sunt foarte mândru de mine şi de toată lumea. Îi iubesc pe toţi cei care m-au susţinut şi m-au ajutat. Campionul român a mărturisit şi ce vrea să facă după ce şi-a încheiat participarea la JO:

David Popovici a concurat pe culoarul 2 în finala probei de 100 metri liber de la Paris, după ce în semifinale a avut al cincilea timp: 47.66.

David Popovici a cucerit, luni seara, 29 iulie, medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce a câștigat finala la 200 de metri liber.

David Popovici a stabilit recordul mondial la 100 m liber, cu timpul de 46,86, la Campionatele Europene de la Roma 2022.

Chinezul Pan Zhanle i-a bătut însă recordul în februarie 2024, cu timpul 46,80, pentru a-l doborî din nou în finala de la JO 2024: 46,40.

