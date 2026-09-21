În urmă cu doar câteva zile, Nicușor Dan a devenit viral în mediul online, și nu doar în România, după ce și-a aranjat șosetele în timpul unui summit desfășurat în Ucraina.

În imaginile care au apărut pe internet, președintele României se află lângă Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, iar ucraineanul se uită uimit când îl vede pe român ce face.

„Am filmat astăzi un videoclip amuzant la summitul economic la care a participat președintele. Fiți atenți la reacția lui Zelenski”, a scris pe rețelele de socializare jurnalista ucraineană Galina Ostapoveț.

Clipul video de pe TikTok a adunat rapid peste 1,5 milioane de vizualizări, a fost preluat și pe alte platforme online, dar și distribuit masiv pe internet.

După ce a văzut filmulețul care s-a viralizat rapid, stilistul Florin Burescu a reacționat și a vorbit despre gestul făcut de Nicușor Dan la un eveniment public.

„În esență este o problemă de etică, de comportament în societate, iar lucrul acesta ar trebui semnalat. E inacceptabil ca un președintele de stat să facă asemenea gafe de protocol. Nu prea își au locul aici sfaturile stilistice. Trebuie mai întâi să vorbim despre bunele maniere, în astfel de situații.

Gestul lui Nicușor Dan înseamnă lipsă de respect față de cei prezenți. Politicienii ar trebui să fie foarte atenți cum se comportă la aceste întâlniri politice. Sunt mereu în centrul atenției, acolo vin numeroși ziariști, orice gafă poate fi surprinsă și taxată”, a spus stilistul Florin Burescu pentru Click.

Jurnaliștii de la Digi Sport notează că și Romina Gingașu a reacționat după ce l-a văzut pe Nicușor Dan cum și-a așezat șostele lângă președintele Ucrainei.