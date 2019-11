De Daniel Ionașcu,

Acesta a mai spus că salariile bugetarilor reprezintă 12% din Produsul Intern Brut (PIB), în vreme ce noua lege a pensiilor va crește ponderea acestora de la 9% la 14% în câțiva ani, potrivit Agerpres.ro.

”Deficitul bugetar este foarte mare. Am văzut un deficit bugetar la luna octombrie de 2,8% şi aşa cum am văzut cu multe facturi neplătite. Dacă ne uităm pe execuţia bugetară la zi, la octombrie, o să constatăm un lucru şi anume că pe partea de cheltuieli, cheltuielile s-au făcut, însă pe o structură diferită de ce s-a bugetat. Adică cheltuielile curente au fost depăşite în execuţie. Cheltuielile de capital nu le-am pus în grafic pentru că stricau graficul. Cheltuielile de investiţii au fost mult sub ceea ce s-a bugetat ca dinamică pe tot anul. Deci practic cheltuielile totale s-au realizat, cheltuielile sociale au fost mai mari decât s-a bugetat, cheltuielile de investiţii mai mici, decât s-a bugetat”

Ionu’Dumitru>