Potrivit PhoneArena, accentul se va pune pe îmbunătățiri hardware majore, nu pe schimbări de ordin estetic.

Design fără modificări substanțiale

La începutul anului 2026, au apărut speculații conform cărora iPhone 18 Pro va introduce schimbări semnificative de design. Totuși, aceste zvonuri au fost ulterior descrise drept traduceri greșite, sugerând că zona Dynamic Island nu va fi optimizată în acest an.

Recent, un leaker de pe platforma chineză Weibo, Digital Chat Station, a confirmat această informație, afirmând că Apple se va concentra pe alte aspecte.

Surse din lanțul de aprovizionare, citate de Digital Chat Station, indică faptul că Apple ar putea reutiliza matrițele utilizate pentru iPhone 17 Pro.

Acest lucru înseamnă că iPhone 18 Pro va păstra designul general deja cunoscut, inclusiv sistemul Matrix ID, cel puțin până la lansarea următoarei generații, iPhone 19 Pro, care ar putea introduce un Face ID integrat sub ecran.

Accent pe performanță

Chiar dacă designul nu aduce noutăți, iPhone 18 Pro promite să impresioneze prin performanțele hardware. Potrivit sursei citate, device-ul ar putea fi echipat cu noul chipset A20 Pro, construit de TSMC pe un proces de 2nm.

O altă noutate ar fi tehnologia Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), care permite integrarea memoriei RAM direct pe același wafer cu procesorul, GPU-ul și motorul neuronal. Această abordare ar putea îmbunătăți semnificativ performanțele de inteligență artificială și autonomia bateriei.

De asemenea, același leaker a dezvăluit că noul model ar putea include o baterie cu o capacitate de peste 5.000 mAh (deși Apple nu publică specificații în mAh, ci în Wh) și o cameră cu diafragmă cu deschidere mare, ce ar permite captarea unor imagini mai clare în condiții de lumină scăzută și timpi mai scurți de expunere.

iPhone 18 Pro aduce aminte de modelele „S” din trecut

Apple este cunoscută pentru strategia sa de a introduce treptat îmbunătățiri, mai degrabă, decât pentru schimbări radicale de design.

Deși această abordare a fost criticată de unii utilizatori, compania continuă să se concentreze pe perfecționarea tehnologiilor interne, în detrimentul unui refresh vizual major.

Cu toate acestea, pentru mulți utilizatori, performanțele hardware îmbunătățite, precum și funcționalitățile camerei, ar putea fi suficiente pentru a face din iPhone 18 Pro un model atractiv.