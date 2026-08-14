De-a lungul anilor, Apple a introdus numeroase funcții, transformând iPhone-ul într-un instrument preferat de mulți fotografi amatori, dar și profesioniști. Funcțiile ascunse în setările camerei pot îmbunătăți considerabil calitatea fotografiilor.

Stiluri Fotografice: personalizarea imaginilor direct din cameră

Funcția „Stiluri Fotografice” a fost introdusă odată cu iPhone 13 și a evoluat semnificativ până la modelele recente. Aceasta permite utilizatorilor să ajusteze tonurile și culorile imaginilor în timp real. Spre deosebire de filtrele clasice, care modifică fotografiile după capturare, Stilurile Fotografice oferă rezultate mai naturale.

Pot fi selectate stiluri precum Standard, Cool Rose sau Dramatic, iar setările pot fi personalizate și salvate pentru utilizări viitoare. Pentru a accesa această funcție, iPhone-ul trebuie să fie setat pe modul de captură „High Efficiency” (HEIF). Această opțiune poate fi activată din meniul Setări > Camera Foto > Formate.

Totodată, utilizatorii modelelor iPhone 16 și 17 pot ajusta imaginile direct în aplicația „Poze”.

Controlul Macro: precizie pentru detalii fine

Fotografia macro, folosită pentru capturarea detaliilor obiectelor mici, poate fi un domeniu complicat, mai ales când funcția se activează automat. Apple a integrat această opțiune în lentila ultra-wide a iPhone-ului, dar pentru mulți utilizatori poate fi util să o dezactiveze manual.

Setarea „Macro Control” poate fi găsită la Setări > Camera Foto > Macro Control. Odată activată, camera afișează o pictogramă cu o floare care indică activarea modului macro.

Utilizatorii pot dezactiva funcția temporar apăsând pe pictogramă, ceea ce oferă mai mult control asupra imaginii.

Blocarea AE/AF: stabilitate în condiții dificile

Blocarea Auto Expunere/Auto Focalizare (AE/AF) este o altă funcție utilă, dar adesea ignorată. Aceasta permite menținerea unui punct fix de expunere și focalizare, chiar dacă utilizatorul ajustează cadrul. Este deosebit de utilă în condiții de lumină slabă, unde expunerea automată poate produce imagini neclare.

Pentru a activa AE/AF Lock, utilizatorii trebuie să apese și să mențină apăsat pe ecran în punctul dorit de focalizare până când apare bannerul galben „AE/AF Lock”.

Pe modelele iPhone 16 și 17, această funcție poate fi activată și printr-un buton dedicat din aplicația camerei.

Alegerea formatului de fișier: HEIF, JPEG sau ProRAW

Apple oferă trei opțiuni principale pentru formatul fotografiilor: HEIF, JPEG și ProRAW. Formatul implicit, HEIF, economisește spațiu și oferă o calitate bună, fiind ideal pentru utilizatorii obișnuiți. Pentru o compatibilitate mai largă între dispozitive, formatul JPEG poate fi selectat din Setări > Camera Foto > Formate prin opțiunea „Cel mai compatibil”.

Pentru fotografii profesioniști, formatul ProRAW disponibil pe modelele iPhone Pro oferă un control avansat în post-procesare. Acest format este ideal pentru editare în programe precum Adobe Lightroom sau VSCO.

Prioritizează Captura Rapidă: bună pentru momentele critice

Funcția „Prioritizează Captura Rapidă” este esențială pentru fotografii care trag imagini în mișcare sau momente spontane. Activată implicit, aceasta optimizează procesarea imaginilor, permițând capturarea mai multor cadre într-un timp scurt.

Utilizatorii pot verifica sau modifica această setare accesând Setări > Camera Foto > Prioritizează Captura Rapidă.

Aceste setări ceva mai ascunse pentru camera iPhone pot transforma complet experiența utilizatorilor, oferind rezultate similare echipamentelor profesionale, mai scriu cei de la BGR.com.

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