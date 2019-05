Un cioban a fost cel care a descoperit un elicopter K 26, producţie rusească, prăbuşit în zona montană din localitatea Săpânţa, judeţul Maramureş. Sandu Griguţă, șef District Ocol Silvic Săpânța, a fost primul care a ajuns la locul tragediei după ce baciul a dat alerta.

„După cum a fost rupți copaci, elicopterul clar se îndrepta spre Ucraina. Pilotul era îmbrăcat într-o geacă de piele, de culoare neagră, cu guler alb, pantaloni gri, haine cu ceva însemne militare rusești. Eu cred că accidentul s-a petrecut în urmă cu săptămâni bune. Deși în zonă este un punct de observație al poliției de frontieră el nu a putut fi văzut din cauza stratului gros de zăpadă. Am auzit că sunt două ipoteze de lucru: contrabandă cu țigări sau spionaj. Se vorbește și despre faptul că ar fi putut rămâne fără combustibil. Eu am fost la poliție și am dat declarații astăzi”, crede Sandu Griguţă, conform vasiledale.ro.