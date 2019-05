Libertatea a arătat, în ziarul de ieri, cum a angajat șefa Radio Reșița firma fratelui ei, pe bani publici, ca să fenteze sistemul de votare al Galei Asistenței Sociale. Astăzi, ziarul continua dezvăluirile despre afacerile și favoritismele de la redacția din Caraș-Severin a postului public de radio.

Libertatea publică foile de parcurs și traseul GPS al mașinii CS 12 RDR din 13 decembrie, când s-a dus la un magazin de mobilă din Vrșeț și s-a întors la domiciliul managerului din Caraș Severin.

Carul de transmisie a Radio România Reșița, un FIAT albastru, a fost trimis de manager în Serbia pentru a-i aduce mobilă.

S-a întâmplat pe 13 decembrie 2018, cei doi șoferi care au încărcat și descărcat marfa luată de la magazinul NEFA din Vrșeț au povestit totul colegilor lor.

Oficial, mașina a transportat oameni și echipament până la Timișoara, dar informațiile din GPS-ul carului de transmisie arată în detalii drumul din Serbia.

„Exclus așa ceva, este o demență, eu am fost la Vrșeț doar să deschid o bibliotecă românească”, răspunde Sgavardea.



de Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Pe 13 decembrie 2018, la ora 16:28, mașina albastră CS 12 RDR, inscripționată cu Radio România Reșița, pornește de pe Bulevardul Muncii din reședința județului Caraș Severin. E un microbuz albastru, marca FIAT, „e, practic, carul de transmisie al Radio România Reșița”, după cum povestesc angajații stației din Banat.

Nu face o cursă profesională.

La aproape 2 ore distanță, e înregistrat în vama Stamora Moravița și trece în Serbia. Destinația, Vrșeț, oraș din fosta Iugoslavie aflat la distanță mică de granița cu România.

Ajunge la magazinul de mobilă NEFA din cadrul complexului comercial STOP SHOP!

Reșița, Vrșeț și retur

Iată traseul, conform foii de parcurs în format tabelar intrate în posesia ziarului Libertatea:

16.28 – mașina pleacă din Reșița;

18.11 – microbuzul ajunge în vama Stamora-Moravița și trece în Serbia;

18.39 – ajunge pe strada Vojvoda Stepe Stepanovica din nordul orașului Vrșeț (Vrsac în sârbă); este una dintre intrările în centrul comercial STOP SHOP, în care se află și magazinul de mobilă NEFA. Adresa oficială este pe cealaltă intrare, cea din Bulevardul Milosa Obilica. Magazinul are program 10-22;

19.06 – cei doi șoferi trimiși de șefa Radio România Reșița încarcă mobila și pleacă după mai puțin de o oră;

19.58 – mașina reintră în România și se îndreaptă spre Reșița;

21.23 – microbuzul ajunge chiar pe strada Brădet din oraș, unde locuiește Laura Sgavardea. Ziarul nu furnizează adresa exactă, dar aceasta se regăsește în datele GPS;

21.53 – mașina pleacă de la domiciliul șefei abia după 30 de minute, în care șoferii descarcă marfa adusă de la Vrșeț;

„Transport persoane și echipă de transmisie”

În cealaltă foaie de parcurs, pe care apar și numele celor doi șoferi care au fost în Serbia, mașina își justifică deplasarea doar până la Timișoara, pentru data de 13 decembrie 2018. Scopul, „transport persoane și echipă transmisie”.

Cu toate acestea, șoferii le-ar fi spus celorlalți angajați de ce s-au deplasat până în Vrșeț în momentul în care au fost întrebați care a fost scopul deplasării.

„Nu știau ce fel de mobilă era, pentru că era împachetată”, susțin oamenii din Radio Reșița.

La controlul trimis de la București acum o lună, control care a ținut două zile, oamenii veniți să verifice documentele au cerut, la sfârșit, chiar foile de parcurs

una dintre sursele Libertatea din Radio Reșița

„Exclus așa ceva, este o demență”

Dialog cu Laura Sgaverdea, managerul Radio Reșița din 2012.

– Doamnă Sgaverdea, ați fost, la finalul anului trecut, la Vârșeț, în Serbia?

– Da, sigur că da! Am fost. Am trecut vama în Banatul Sârbesc. Am făcut o bibliotecă acolo, am dus 4.500 de cărți adunate de la radioascultători. Campania s-a numit «Dacă ție îți place să citești, ajută-i și pe alții să citească!».

– Vă mai aduceți aminte când?

– Nu mai știu exact. Parcă în noiembrie. Avut și o întâlnire cu consulul României de la Vârșeț.

– Nu în decembrie?

– Am fost și în decembrie, am fost pe la consulat… La bibliotecă, în noiembrie…

– Ne-au spus că ați trimis un microbuz să vă aducă niște mobilă de la Vârșeț.

– Exclus așa ceva, este o demență.

„Noi dăm ora exactă”

Într-adevăr, Laura Sgavardea și Radio Reșița au fost în Banatul Sârbesc în legătură cu biblioteca. Știrile sunt datate, însă, 28-29 octombrie 2018. Tot atunci a avut loc și întâlnirea cu consulul României din Vrșeț.

Iar biblioteca a fost deschisă în Mramorac, un sat aflat la 60 de kilometri vest de Vrșeț, care nu apare pe coordonatele GPS.

„În decembrie au fost doar cei doi șoferi”, întăresc toată întâmplarea angajații Radio România Reșița.

Aceștia povestiseră, material publicate de Libertatea chiar ieri, cum Laura Sgavardea a angajat firma fratelui ei „pentru a face un soft cu ajutorul căruia am votat-o la un concurs pe care, în cele din urmă, l-a câștigat”.

Azi, pe 11 mai 2019, microbuzul albastru, cu numere CS 12 RDR, este parcat, în continuare, în fața sediului Radio Reșița.

Cu același mesaj în față și pe laterale: ”Noi dăm ora exactă!”.

