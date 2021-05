Într-o intervenție avută duminică la postul Antena 3, ÎPS Teodosie a reacționat după ce a fost acuzat că discriminează femeile și a fost reclamat la CNCD de către Asociația VeDem Just. Înaltul prelat a subliniat că afirmația potrivit căreia femeia naște în chinuri pentru că a păcătuit nu a fost o opinie personală, ci un citat din Sfânta Scriptură.



„Dacă cei de la CNCD vor să lupte cu Dumnezeu, rămâne să se lupte”



Totodată, arhiepiscopul Tomisului a precizat că nu crede că va fi nevoit să dea socoteală în fața membrilor CNCD, care dacă „vor să lupte cu Dumnezeu, rămâne să se lupte”.



„Femeia văzând fructul interzis a luat și a gustat și, după ce a gustat ea, i-a dat și bărbatului său. Nu Adam a fost amăgit, ci femeia s-a făcut călcătoare de poruncă. Eu nu am spus nimic în plus, am vorbit din Sfânta Scriptură. Nu vorbesc de la mine, niciodată n-am păreri personale privitor la Teologie. N-am nicio părere proprie, toate sunt din Sfânta Scriptură și din Teologia autentică”, a declarat, la Antena 3, ÎPS Teodosie, citat de G4Media.



Femeile întrec pe bărbați în jertfă, femeile au cel mai mare rol pentru educarea copiilor. Nu am diminuat rolul femeii, am ținut niște citate. Cine nu știe Sfânta Scriptură, trebuie să îl dea în judecată pe Dumnezeu. ÎPS Teodosie:

Arhiepiscopia Tomisului: „Sperăm că CNCD nu va realiza o premieră tristă pentru libertatea religioasă”



Cu puțin timp înainte de reacția lui Teodosie, Arhiepiscopia Tomisului a emis, duminică, un comunicat în care reiterează faptul că declarațiile lui Teodosie cu privire la femei nu reprezintă o opinie personală, ci sunt citate din Biblie, lucru pe care purtătorul de cuvânt al instituției, preotul Eugen Tănăsescu, l-a declarat și pentru Libertatea, pe 8 mai.



De asemenea, în comunicat, clerul și credincioșii Arhiepiscopiei Tomisului se întreabă dacă CNCD va sancționa, în premieră, un cult oficial, precizând că asta ar însemna, de fapt, sancționarea textului Bibliei și a teologiei Bisericii Ortodoxe Române.

ÎPS Teodosie doar a explicat care este poziția teologică a Bisericii Ortodoxe Române, cu privire la imposibilitatea hirotoniei femeii, explicație din care presa a decupat afirmații interpretate în mod eronat ca fiind discriminatorii la adresa femeii. În concluzie, ÎPS Teodosie nu a făcut decât să repete învățătura teologică a Bisericii Ortodoxe Române.

Arhiepiscopia Tomisului:

„Noi, clerul și credincioșii Arhiepiscopiei Tomisului, sperăm că CNCD nu va realiza o premieră tristă pentru libertatea religioasă din România, și anume sancționarea textului Bibliei și a teologiei Bisericii Ortodoxe Române”, a mai transmis Arhiepiscopia Tomisului.

Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat, joi după-amiază, la emisiunea „Dialog duhovnicesc” de la Radio Dobrogea, dacă nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul.

„Aceasta este femeia. Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă pentru că ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă n-ar fi fost păcatul, nu astfel s-ar înmulţit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeieşti care le-a zis înainte de păcat: creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi Pământul. Ei nu îşi cunoşteau intimităţile înainte de păcat, erau îmbrăcaţi în har strămoşii noştri şi atunci luaţi ceea ce v-am spus, femeii i s-a spus: «În dureri vei naşte fii». Dacă nu păcătuia, nu ar fi născut în dureri”, a spus Arhiepiscopul Tomisului.

Declarația integrală a ÎPS Teodosie poate fi urmărită mai jos:







Citeşte şi:

Sesizări la CNCD și la BOR, după afirmațiile lui ÎPS Teodosie. ONG: Biserica nu trebuie să propovăduiască ură și discriminare

„Trebuie să avem grijă de pământul nostru”. Doi tineri și-au construit o fermă în căutarea legumelor „cu gustul copilăriei”

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Ultimul mesaj al unei mame din Anglia pentru soțul ei, înainte să moară într-o cameră alăturată: ”Ai câștigat!”

HOROSCOP Horoscop 9 mai 2021. Fecioarele au șansa de a acumula un capital pozitiv pe plan profesional

Știrileprotv.ro Anunț important pentru românii care vor lucra în străinătate. Ce se va întâmpla cu ei

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Cum să-ți faci manichiura french perfectă, la tine acasă (Publicitate)