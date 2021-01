ÎPS Teodosie spune că noul coronavirus „este o boală reală”, dar el nu se va vaccina, cel puțin deocamdată.

„Cu privire la vaccinare, noi nu spunem nici da, nici nu. Aici este competenţa medicilor. Orice pacient ia de la medicul său o recomandare pentru un vaccin, pentru o boală ca să se controleze, la o trimite, la un specialist. Fiecare e liber să o facă, nu putem interzice, nici nu putem promova. Nu suntem specialişti”, a spus ÎPS Teodosie, citat de News.ro.

„Este o boală reală. Există. Acest virus există. Are ceva îl el care ajută în vaccin. Aceasta știu de la specialiști. Deocamdată, nu mă vaccinez, pentru că am o alergie. Nu am nevoie. Cine se teme, să se vaccineze”, a transmis Arhiepiscopul Tomisului.

ÎPS Teodosie a precizat că și-a schimbat opinia despre vaccinul împotriva coronavirusului după ce s-a documentat asupra subiectului.

„Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați, mâine voi fi mai informat și vă voi spune”, a declarat ÎPS Teodosie.

„M-am documentat (n.r. – despre vaccinul anti-COVID). Nu umblăm cu păreri, umblăm cu cunoștințe solide, științifice”, a mai transmis ÎPS Teodosie.

FOTO: Hepta

