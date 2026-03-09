Între 165 și 180 de morți

Videoclipul de șapte secunde a fost postat de Mehr News, o agenție de știri de stat iraniană. Imaginile arată racheta izbindu-se de o clădire aflată în interiorul unui perimetru împrejmuit – cel mai probabil o clinică medicală care se afla, de asemenea, în incinta a ceea ce fusese, la un moment dat, o bază navală a Gărzilor Revoluționare Iraniene.

Atacul pare să fi avut loc la scurt timp după ce școala de fete fusese deja lovită. În noul videoclip se poate observa fumul ridicându-se deja din acea parte a complexului unde se afla școala. Rapoartele presei de stat estimează numărul morților în urma bombardamentului între 165 și 180, mulți dintre aceștia fiind elevi.

„Primele lovituri lansate de pe mare au fost rachete Tomahawk”

Deși calitatea videoclipului face dificilă identificarea precisă a muniției, racheta pare a fi una de croazieră Tomahawk, potrivit lui Jeffrey Lewis, profesor de securitate globală la Colegiul Middlebury. Statele Unite sunt singura țară cunoscută ca deținând rachete Tomahawk, iar oficialii americani confirmă că armata opera în sudul țării la momentul atacului.

„Primele lovituri lansate de pe mare au fost rachete Tomahawk, lansate de Marina Statelor Unite”, a declarat generalul Dan Caine, președintele Statului Major întrunit, într-o conferință de presă susținută luni, după atacul din 28 februarie 2026.

Trump: „Cred că a fost mâna Iranului”

Vorbind la bordul Air Force One, sâmbătă, președintele Trump a acuzat Iranul că este responsabil pentru bombardarea școlii.

„Din câte am văzut, cred că a fost mâna Iranului”, a spus Trump. „Pentru că sunt foarte imprecisi, după cum știți, cu munițiile lor. Nu au niciun fel de precizie. A fost făcut de Iran”.

Lewis a declarat, totuși, că racheta din videoclip nu pare a fi conformă cu designul modelelor de rachete de croazieră cunoscute ca fiind de fabricație iraniană.

NPR a reușit să verifice locația în care a fost filmat videoclipul, aceasta fiind un ansamblu rezidențial aflat în construcție, situat peste drum de complex. Numeroase detalii, inclusiv firma de la intrarea în clinică, s-au potrivit cu datele cunoscute despre complexul în care se afla școala. Videoclipul a fost geolocalizat pentru prima dată de grupul de investigații online Bellingcat.

Filmarea pare a fi reală

Videoclipul scurt pare a fi autentic. Deși videoclipuri generate de inteligența artificială (AI) au fost postate online în cursul acestui ultim conflict cu Iranul, acestea nu conțin, de regulă, detalii ale unei locații specifice, cu excepția cazului în care este vorba de un punct de reper celebru. De asemenea, multe dintre ele conțin erori de fizică sau alte inexactități în redarea unui atac cu rachete.

Pentagonul nu a răspuns imediat solicitării NPR pentru un punct de vedere referitor la acest videoclip.

NPR a fost prima publicație care a raportat pe baza imaginilor satelitare furnizate de compania Planet, acestea sugerând că mai multe clădiri, inclusiv clinica, au fost lovite în ceea ce a părut a fi un atac de precizie care a dus la decesele de la școală. În total, șapte clădiri au fost lovite în atacul asupra complexului, care, la un moment dat, servise drept bază navală a Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC).

Detalii care se potrivesc

Baza, situată în orașul Minab din sud-estul țării, părea a fi o facilitate relativ minoră. NPR a reușit să găsească un videoclip filmat în această bază în timpul unui exercițiu militar din 2010, care arăta membri ai Gărzilor Revoluționare Iraniene operând o dronă Ababil-3 de pe un aerodrom situat vizavi de complex.

Totuși, imaginile satelitare au arătat o activitate redusă la aerodrom în anii care au urmat acelui exerrcițiu. NBC News a raportat că oficialii locali susțin că baza a fost abandonată de peste un deceniu, însă NPR nu a putut verifica aceste afirmații în mod independent.

Școala a fost separată de restul complexului printr-un zid ridicat între 2013 și 2016, conform imaginilor satelitare. Aceste imagini arată, de asemenea, că pista de decolare a fost dezafectată în 2024.

Postările online ale unei firme locale de construcții, verificate de NPR, demonstrează că terenul unde se afla odinioară pista era în curs de transformare într-un ansamblu rezidențial.

Clinica a fost împrejmuită cu un zid între 2023 și 2024 și a fost inaugurată în 2025, conform unui raport al presei locale de la Agenția de Știri Fars-Hormozgan, analizat de NPR.

Clinica, inaugurată de șeful IRGC, Hossein Salami

Inaugurarea a indicat faptul că locația păstra încă legături cu Gărzile Revoluționare Iraniene (IRGC). Conform rapoartelor, clinica a fost inaugurată de șeful IRGC, Hossein Salami, care a fost ucis într-un atac israelian mai târziu în acel an. O fotografie părea să-l arate pe Salami tăind panglica la clinică.

Lewis a declarat că este posibil ca școala și clinica să fi fost lovite ca urmare a unor informații mai vechi.

Vorbind alături de Trump sâmbătă, secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat că SUA continuă să cerceteze cele întâmplate la școală. „Cu siguranță investigăm”, a spus acesta. „Însă singura parte care vizează civili este Iranul”.

