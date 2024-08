Conform lui Katz, Israelul a primit un mesaj în acest sens din partea Iranului transmis prin intermediul ministrului de externe al Ungariei, Péter Szijjártó. Șeful diplomației ungare l-a sunat direct pe omologul său israelian pentru a-i transmite că a primit această informaţie de la ministrul de externe iranian Ali Bagheri, informează news.ro.

„Iranul ne-a informat că intenţionează să atace Israelul”, a declarat Katz, citat de The Jerusalem Post. „Lumea ar trebui să impună Iranului un preţ pentru orice acţiune agresivă pe care o desfăşoară”, a adăugat șeful diplomației israeliene.

Iranul i-a convocat pe ambasadorii aflați în post la Teheran

The Times of Israel a relatat anterior că Ministerul iranian de Externe a convocat luni ambasadorii şi şefii misiunilor cu reşedinţa la Teheran pentru o întâlnire cu Ali Bagheri Kani menită reiterării intenției Iranului de a răspunde Israelului după uciderea liderului politic al mișcării islamiste Hamas Ismail Haniyeh. Acesta din urmă a fost asasinat miercurea trecută, la Teheran.

Iranul nu caută să escaladeze tensiunile regionale, dar consideră că trebuie să pedepsească Israelul pentru a preveni instabilitatea, a susținut purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Nasser Kanaani.

Recomandări Ce riscă sociologul Alfred Bulai, dacă va fi găsit vinovat pentru abuzuri sexuale. Ce pedepse au pronunțat instanțele în ultimii 3 ani

Kanaani a cerut SUA să nu mai sprijine Israelul. Comunitatea internaţională nu şi-a îndeplinit datoria de a proteja stabilitatea în regiune şi ar trebui să sprijine „pedepsirea agresorului”, a insistat purtătorul de cuvânt al MAE de la Teheran.

Șeful diplomaţiei ungare a anunțat la rândul său că a discutat luni atât cu Ali Bagheri Kani, cât și cu Israel Katz. „Din păcate, discuţiile au dovedit, încă o dată, că ne aflăm în ceasul al 24-lea”, a scris Peter Szijjártó pe pagina sa de Facebook.

Diplomaţia americană încearcă să convingă Iranul să evite escaladarea situaţiei

SUA au cerut pe lângă mai multe ţări să arate clar Iranului că escaladarea în Orientul Mijlociu nu este în interesul său, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, citat de Reuters.

Potrivit lui Miller, acesta este un „moment critic” pentru regiune, iar secretarul de stat Antony Blinken îşi intensifică apelurile telefonice pentru a ajuta la calmarea tensiunilor. Cu toate acestea, Washingtonul se pregăteşte pentru orice scenariu.

Şeful diplomaţiei americane s-a întâlnit luni cu premierul Qatarului, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, şi cu ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, pentru a discuta despre tensiunile din Orientul Mijlociu.

Recomandări Mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea, după ce sportiva a fost depunctată la Olimpiada de la Paris: „Am întrerupt gimnastica. Atât am putut suporta”

„Unul dintre scopurile discuţiilor noastre a fost să îndemnăm ţările să trimită mesaje Iranului că nu este deloc în interesul lor să escaladeze acest conflict, că nu este deloc în interesul lor să lanseze un alt atac asupra Israelului”, a spus Matthew Miller. „Mă aştept ca unele dintre ele să preia acest mesaj şi să transmită acest punct de vedere guvernului iranian”, a subliniat el.

Pe de altă parte, Iranul a emis o notificare către companiile aeriene, cunoscută sub numele de NOTAM, prin care avertizează asupra perturbărilor sistemului GPS deasupra ţării, relatează The Times of Israel, potrivit news.ro.

Semnificaţia întreruperilor nu este imediat clară, nici cine ar putea fi în spatele lor, deşi întreruperile GPS sunt uneori utilizate pentru a încurca ţintirea rachetelor ghidate cu precizie.

Urmărește-ne pe Google News