Rezoluția Consiliului de Securitate ONU

Consiliul de Securitate a respins propunerea Rusiei și Chinei de a prelungi acordul din 2015. Acest acord controla programul nuclear iranian în schimbul ridicării sancțiunilor.

„Sancțiunile (…) vor fi reimpuse în acest weekend”, a declarat ambasadoarea britanică la ONU, Barbara Woodward.

Reacția Iranului

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a replicat că europenii au ignorat eforturile Teheranului. El a dezvăluit că inspectorii AIEA se află în prezent în Iran.

„Inspecțiile sunt măsuri (…) confidențiale și nu putem confirma locația lor, dar putem confirma că inspecțiile au fost reluate săptămâna aceasta”, a confirmat AIEA.

Ambasadorul adjunct rus, Dmitri Polianski, a criticat dur situația, spunând că acțiunile ONU nu sunt „diplomație” ci „înșelăciune, minciună și teatrul absurdului”. El a sugerat că Rusia nu va aplica sancțiunile.

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a asigurat: „Nu avem intenția de a părăsi TNP”. El a acuzat Statele Unite de lipsă de bună-credință în discuții.

Eforturile diplomatice continuă

Europenii au asigurat că restabilirea sancțiunilor împotriva Iranului nu înseamnă sfârșitul eforturilor diplomatice. Ambasadoarea britanică a menționat posibilitatea unei noi ridicări a sancțiunilor în viitor.

„Am cerut gesturi de transparență, care să permită să facem lumină asupra stării și amplasării stocului de materiale îmbogățite, în special a celor 450 kg de uraniu puternic îmbogățit cu 60%”, a explicat ambasadorul francez Jérôme Bonnafont.

Contextul tensionat dintre Teheran și Occident

Această problemă afectează de ani de zile relațiile Teheranului cu țările occidentale. Statele Unite și Israelul suspectează Iranul că încearcă să se doteze cu bomba atomică, acuzație negată de Republica Islamică.

„Nu trebuie să permitem Iranului să își păstreze capacitățile nucleare militare”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu la ONU. El susține reimpunerea sancțiunilor.

În replică, președintele iranian a insistat că „Iranul nu a căutat niciodată și nu va căuta niciodată să construiască o bombă atomică. Nu vrem arme nucleare”.

Mecanismul de restabilire a sancțiunilor

Săptămâna trecută, Consiliul de Securitate a aprobat mecanismul de restabilire a sancțiunilor, cunoscut sub numele de „snapback”. Acesta va intra în vigoare automat sâmbătă la miezul nopții.

Diplomații și liderii s-au aflat într-o cursă contra cronometru la New York. Întâlnirile la nivel înalt s-au înmulțit în marja Adunării Generale a ONU.

Condițiile europene

Europenii au pus trei condiții pentru evitarea sancțiunilor:

Reluarea negocierilor cu Statele Unite Accesul inspectorilor AIEA la instalațiile nucleare sensibile Un proces pentru securizarea stocului de uraniu îmbogățit

„Până în prezent, raportul nu a fost prezentat, încălcând din nou obligațiile Iranului”, a subliniat Bonnafont.

În ciuda tensiunilor, europenii văd sancțiunile ca „o pârghie” pentru a ajunge la „un acord robust, durabil și verificabil” privind programul nuclear iranian.

