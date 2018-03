Irina Drâmbărean a avut ocazia să-și deschidă afacerea în Statele Unite ale Americii, să se mute acolo și să înceapă o viață nouă. Ea, însă, a decis să rămână în România și să înceapă un business aici.

A fost atrasă, încă din copilărie, de detalii și de modă. Îi plăcea să facă tot felul de haine pentru păpuși. La 26 de ani, Irina Drâmbărean s-a apucat de un curs de bijuterii. Terminase Facultatea de Film, secția Comunicare Audiovizuală și un master în Marketing Internațional, dar a decis să dea o altă valoare pasiunii sale.

“După terminarea facultății am lucrat în PR, în vânzări, apoi am decis să-mi transform pasiunea într-un business. Am participat la un curs basic de bijuterii, am învățat să lucrez cu aur și cu argint, am învățat să lipesc, să fac un inel, să montez o piatră”, povestește Irina.

Frații ei au insistat ca ea să vină în America

Frații ei mai mari sunt medici în Statele Unite ale Americii și niciunul nu a încurajat-o să rămână în România. Au insistat ca ea să vină în America. Irina, însă, nu i-a ascultat. A decis să rămână în București, alături de părinții ei, iar la 28 de ani își deschidea primul magazine online.

“În anul 2015, mi-am inaugurat primul magazin online, cu primele colecții “Zodiac”, “Morse code” și “Smiley”. Cel mai des lucrez cu argint, cu aur, cu diamante mici introduce în aceste piese. Lucrez și cu pietre semiprețioase. Spre exemplu, fac coliere lungi din perle naturale, din jad, agate, din acvamarin, turmalină, le pot realiza la cererea clientului”, mai spune tânăra. Irina poate realiza orice model în aur sau argint, fiindcă lucrează cu un laser performant. Acesta poate reproduce detalii foarte fine.

Birocrația din România este descurajantă pentru un antreprenor

“Aș fi putut să încep acest business în Statele Unite sau aș putea să-l continuu și acum acolo, cu siguranță cu mai mare ușurință, pentru că acolo sunt legile mult mai clare. La noi, în România, sunt foarte multe legi, unele inutile, unele interpretabile, unele prea noi pentru a fi ținute minte de funcționari. Nu există bunăvoință din partea funcționarilor publici în a-ți da explicații legate de orice business, nu neapărat al bijuteriilor”, mai spune tânăra.

Pentru Irina, o antreprenoare la început de drum, birocrația este descurajantă și ne-a mărturisit că nu e sigură că-și va continua business-ul în România.

Face verighete și brățări cu mesaje în codul Morse

Cele mai scumpe produse care sunt la vânzare pe site-ul Irinei sunt brățările circulare, din aur masiv, cu mesaj inscripționat în cod morse. Acestea costă 2.690 de lei.

Irina face și verighete din aur masiv. Acestea pot avea pietre prețioase și mesaje inscripționate, iar prețul unei perechi este de aproximativ 5.000 de lei. Cea mai bine vândută este colecția Love Charms . “Aceste pandantive pe lanț sau pe șnur sunt potrivite pentru orice ocazie: pentru Mărțișor, cadou de Paște sau chiar de 1 Iunie”, spune Irina. Perioada în care business-ul ei merge cel mai bine este de Crăciun, când are cele mai multe comenzi. La începutul antreprenoriatului, Irina câștigă atât cât afacerea să se susțină de la sine, după cum însăși ne-a spus.

Pe 8 Martie se lansează Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor

Pe 8 martie se lansează Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor. Irina este și ea membră FPFA. “M-am înscris în Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor pentru că știu că acolo o să am mereu un ajutor de nădejde prin experiența celorlalte membre înscrise. O să pot să apelez la ele, fiindcă vom avea informații centralizate. Împreună, vocea noastră va putea fi auzită mult mai bine decât invididual”, ne-a mai spus Irina.

Cristina Chiriac, ambasadoarea Antreprenoriatului Feminin în România, președinte al FPFA a susținut în repetate rânduri că în România antreprenorii trebuie să fie încurajați și numărul lor trebuie să crească, nu cel al asistaţilor sociali .

“29 de ani de capitalism ne-au lăsat mai săraci cu peste 2.000.000 de locuri de muncă, pierdute prin procesul de privatizare, și peste 6.000 de companii dispărute de pe harta economică a României. Mai mult, ne-a adus în dar o legislație greoaie, modificată mult prea des și nearmonizată cu necesitățile antreprenoriale. Sigur, la baza constituirii FPFA sunt mai multe considerente, însă cel mai important este acela de a construi, de a încuraja și de a participa activ la construirea unui cadru economic și social stabil, propice mediului antreprenorial”, spune Cristina Chiriac.

Citește și: