❗️The attack targeted Al-Mayadeen TV's office in Beirut. It had already been evacuated at the start of Israel's aggression on Lebanon. pic.twitter.com/HEUm7POjiU — mehrez (@mehrez756880761) October 23, 2024

Mass-media libaneză a raportat că atacul a vizat un apartament de la etajul al doilea al unei clădiri în care se află biroul televiziunii Al-Mayadeen TV, un canal presupus afiliat Hezbollah, au relatat miercuri seară mass-media israeliene, citând surse media libaneze.

Potrivit unor postări realizate pe X, clădirea fusese deja evacuată în momentul în care proiectilul israelian a lovit etajul al doilea.

🇮🇱🇱🇧 OFFICE DESTROYED, FIRES BLARE at very sight in Jnah, an upscale area in Beirut's southern suburbs as Israeli airstrike targets and bombs office of pan-Arab news outlet Al-Mayadeen in devastating scenes in [1st ] video of massive strike.



Watch colossal mushroom cloud… pic.twitter.com/GA7GWAkaWA — Andromeda11711 (@Andromeda11711) October 23, 2024

De asemenea, cu doar o zi în urma, pe 22 octombrie, forțele de apărare israeliene au trimis un avertisment în timpul discursului șefului media al Hezbollah.

Avertismentul menționa că imobilul în care avea loc evenimentul va fi vizat de un nou atac cu rachete, ceea ce a dus la evacuarea tuturor instituțiilor media de la fața locului.

