Pagerele pe care Hezbollah le-a comandat de la Gold Apollo din Taiwan au fost modificate înainte de a ajunge în Liban, potrivit unor oficiali, citaţi de The New York Times. Majoritatea erau modelul AR924 al companiei, deși alte trei modele Gold Apollo au fost, de asemenea, incluse în transport.

Materialul exploziv a fost implantat lângă bateria fiecărui pager, au declarat doi dintre oficiali. De asemenea, a fost încorporat un comutator care putea fi declanșat de la distanță pentru a detona explozibilul.

La ora 15.30, în Liban, pagerele au primit un mesaj care părea să provină de la conducerea Hezbollah, au declarat doi dintre oficiali. În schimb, mesajul a activat explozibilii. Ministrul sănătății din Liban a declarat presei de stat că cel puțin 11 persoane au fost ucise și mai mult de 2.700 au fost rănite.

Cel mai recent bilanţ indică 11 morţi şi 4.000 de răniţi.

Dispozitivele au fost programate să sune timp de câteva secunde înainte de a exploda, potrivit a trei dintre oficiali.

