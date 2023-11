„Crimele regimului sionist au depășit liniile roșii, ceea ce ar putea forța pe toată lumea să ia măsuri. Washingtonul ne cere să nu facem nimic, dar continuă să acorde sprijin pe scară largă Israelului. SUA au trimis mesaje către Axa Rezistenței, dar au primit un răspuns clar pe câmpul de luptă”, a transmis liderul de la Teheran în mesajul său.

Zionist regimes crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.