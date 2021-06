Conform sursei citate, aviația israeliană a vizat o ţintă militară a Hamas din oraşul Gaza şi una de lansare a rachetelor, situată în Khan Younes, un oraș din sudul Fâșiei Gaza, enclavă sărăcită, aflată de 15 ani sub blocadă israeliană.

La 21 mai, cele două tabere au încheiat un armistițiu de încetare a focului, după 11 zile de violențe soldate cu 256 de morți în Gaza și 13 în Israel.

Acordul este unul fragil, iar Egiptul depune eforturi pentru a-l consolida.

#UPDATE Israel launched air strikes on Gaza after militants in the Palestinian territory sent incendiary balloons into southern Israel, the latest violence adding pressure on a ceasefire between Israel and Gaza’s Hamas rulers https://t.co/MXsCHzHcDNhttps://t.co/MXsCHzHcDN