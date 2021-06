Israelul a lansat raiduri aeriene asupra mai multor poziții ale Hamas din Fâșia Gaza

Potrivit unor surse palestiniene citate de AFP, aviaţia israeliană a vizat cel puţin o ţintă la est de Khan Younes, un oraş din sudul Fâşiei Gaza, enclavă sărăcită, cu două milioane de locuitori, unde aproximativ o mie de apartamente, birouri şi buticuri au fost distruse în ultimul război cu Israelul, al patrulea din 2008. Un fotoreporter al agenţiei France Presse aflat la Khan Younes a văzut, de asemenea, explozii.

VIDEO: Israeli forces launch air strikes on Gaza.



An explosion lights up the night sky in Khan Yunis, in the Gaza Strip, as Israel shells the Palestinian enclave. The Israeli air force says it was responding to incendiary balloons sent into southern Israel from Gaza pic.twitter.com/2FsiLiSKRr