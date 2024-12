Israel Katz i-a avertizat totodată pe rebelii care au preluat conducerea la Damasc că vor sfârși precum Bashar al-Assad dacă vor acționa împotriva țării sale.

„Armata israeliană a acționat în ultimele zile pentru a ataca și distruge capabilitățile strategice care amenință statul Israel. Oricine va călca pe urmele președintelui înlăturat de la putere Bashar al-Assad va sfârși precum Assad. Nu vom permite niciunei entități teroriste extremiste islamiste să acționeze împotriva Israelului. Vom face totul pentru a elimina această amenințare”, a declarat ministrul israelian al apărării.

Israel Katz a reiterat că își dorește o zonă demilitarizată, dar fără o prezență israeliană permanentă, dincolo de zona tampon pe care IDF a ocupat-o la granița cu Siria în contextul ofensivei rebelilor.

Mai devreme, postul de radio al armatei israeliene, Galei Tzahal, a relatat că forțele aeriene ale IDF au atacat 250 de ținte militare din Siria, și anume sisteme de rachete, stocuri de armament, depozite de arme chimice, avioane, elicoptere și nave militare, instalații de război electronic, centre de cercetare și fabrici din complexul de apărare etc. Potrivit presei ruse independente, atacurile israeliene au avut loc și în zone din Latakia și Tartus ocupate până recent de soldații Kremlinului.

🚨 A series of about a dozen IOF airstrikes bombed several parts of Latakia, Syria, including the Bayda Naval port moments ago, seemingly targeting warships there. New airstrikes are targeting Damascus now. pic.twitter.com/3u9HT6YbQN