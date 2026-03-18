Asasinarea lui Khatib, în urma unui atac efectuat în cursul nopții de marți spre miercuri, a fost anunțată la o zi după cea a șefului Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, Ali Larijani.

„Ministrul iranian al informațiilor, Khatib, a fost și el eliminat noaptea trecută. El era în fruntea aparatului intern al regimului responsabil cu asasinatele și represiunea în Iran, precum și cu promovarea amenințărilor în exterior”, a declarat Israel Katz.

Ministrul israelian a adăugat că el personal și premierul Benjamin Netanyahu au autorizat armata israeliană „să elimine fără aprobare orice oficial iranian de rang înalt” aflat în raza sa de foc. „Vom continua să-i contracarăm și să-i vânăm pe toți”, a insistat Katz.

Regimul de la Teheran nu a confirmat deocamdată uciderea lui Esmaeil Khatib. Miercuri, la Teheran, au loc funeralii pentru Ali Larijani și comandantul miliției Basij, generalul Gholamreza Soleimani, ucis de asemenea marți.

David Khalfa, cofondator al Forumului Atlantic pentru Orientul Mijlociu, descrie strategia Israelului drept „o campanie de «război contra-regim». Această strategie „vizează demontarea arhitecturii politice și de securitate a regimului pentru a-l face să se clatine din temelii”, a comentat analistul pe contul său de X.

