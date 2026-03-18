Asasinarea lui Larijani va fi „o sursă de trezire națională”, avertizează Gardienii Revoluției

În timp ce Israelul își intensifică strategia de „decapitare” a regimului prin eliminarea liderilor de top — inclusiv a șefului miliției Basij, Gholamreza Soleimani — și amenință cu neutralizarea noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, tensiunile cresc și pe plan internațional.

Donald Trump a salutat demisia șefului antiterorism Joe Kent, care a părăsit funcția în semn de protest față de gestionarea războiului, totul pe fondul unor dificultăți logistice americane cauzate de un incendiu major la bordul portavionului Gerald R. Ford.

01:08 - Acum 7 minute Iranul atacă Ierusalimul cu rachete balistice și cu dispersie Iranul a lansat un nou val de rachete balistice asupra regiunii Ierusalim, la scurt timp după un atac precedent în care forțele iraniene au utilizat rachete cu fragmentare deasupra centrului Israelului. În timp ce sirenele de alarmă continuă să sune în capitală și în localitățile limitrofe, serviciile de urgență Magen David Adom monitorizează zonele de impact, deși până în acest moment nu au fost raportate victime în urma utilizării muniției cu dispersie, potrivit Times of Israel. תיעוד: טיל מצרר בשמי המרכז@Nov_reuveny pic.twitter.com/0IOMrwBKHF — כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2026

01:05 - Acum 10 minute Hezbollah anunță o serie de atacuri asupra Israelului și a soldaților israelieni Hezbollah a anunțat, în ultimele ore, peste o duzină de atacuri asupra Israelului și a personalului său.

00:56 - Acum 19 minute Portavionul american „Gerald Ford”, grav afectat de un incediu, va fi retras în Creta După nouă luni de misiune, portavionul american Gerald R. Ford, aflat în prezent în Marea Roșie în contextul conflictului cu Iranul, va ancora temporar în Souda Bay (Creta) în urma unui incendiu izbucnit la bord în zona spălătoriei, potrivit Times of Israel Incidentul, care a necesitat ore întregi pentru a fi stăpânit, a afectat aproximativ 100 de cabine și s-a soldat cu un militar evacuat medical și aproape 200 de marinari tratați pentru inhalare de fum. Această escală tehnică vine într-un moment de incertitudine privind durata staționării și ridică semne de întrebare asupra moralului echipajului și stării de alertă a celei mai mari nave de război din lume, după o desfășurare prelungită care a inclus și operațiuni anterioare în Caraibe.

