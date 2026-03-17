„Șeful Statului Major tocmai m-a informat că Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, și Soleimani, liderul Basij – aparatul represiv central al Iranului – au fost eliminați ieri seară”, a anunțat Katz într-un mesaj video.

Anunțul lui Katz a venit la scurt timp după ce presa israeliană a început să scrie despre o tentativă de asasinare a lui Ali Larijani, considerat unul dintre cei mai influenți lideri actuali ai regimului de la Teheran.

De la lansarea operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, Ali Larijani l-a amenințat în repetate rânduri cu moartea pe președintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Ţintim elemente ale Gărzilor Revoluționare şi ale aparatului represiv al regimului din Iran”, a anunţat, la rândul lui, şeful Statului-Major al armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, citat într-un comunicat.

„Rezultate preventive semnificative au fost înregistrate în această noapte, care pot influenţa finalul operaţiunilor şi obiectivele armatei israeliene”, a subliniat generalul Zamir.

Presa de stat din Iran nu a confirmat declarațiile ministrului Katz. În schimb, a publicat o notă scrisă de mână de Larijani. Nota, difuzată pe rețelele de socializare, îi comemorează pe marinarii iranieni uciși într-un atac aerian american și a căror înmormântare este așteptată să aibă loc marți. The Times of Israel observă că această notă scrisă de mână nu respinge practic anunțul făcut de Israel.