Principalul purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (ISF), contraamiralul Daniel Hagari, a declarat vineri, 27 octombrie, în cadrul unui briefing de presă la care care au participat reporterii marilor publicații internaționale, că principala bază de operațiuni a grupării islamiste palestiniene Hamas se află sub spitalul Shifa din orașul Gaza, situat pe teritoriul enclavei asediate, scrie The Times of Israel.

Hagari a spus că Hamas are mai multe complexe subterane sub Shifa – cel mai mare spital din Fâșia Gaza – care sunt folosite de liderii grupării teroriste pentru a dirija atacurile împotriva Israelului.

El a susținut că „avem dovezi concrete că sute de teroriști au inundat spitalul pentru a se ascunde acolo după masacrele din 7 octombrie”.

IDF says Hamas uses Shifa Hospital in Gaza as underground base.



IDF claims there are several underground complexes used by Hamas to direct their activities and a tunnel that reaches the hospital, and allows entrance to the Hamas headquarters without going through the hospital. pic.twitter.com/4MakZfG3Ud