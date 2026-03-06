Soldații ucraineni se întorc acasă după schimbul de prizonieri

Președintele Volodimir Zelenski a salutat acest progres, declarând pe Telegram: „De fiecare dată când poporul nostru se întoarce acasă, dovedește că Ucraina face eforturi pentru a-i returna pe fiecare în parte. Nu uităm pe nimeni”. Printre cei eliberați se numără soldați care au apărat orașe ca Mariupol, Donețk, Luhansk, Harkov și Zaporojie, reprezentând diverse structuri militare, inclusiv Forțele Armate, Garda Națională și Grănicerii.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că prizonierii ruși eliberați au fost transferați în Belarus, unde primesc îngrijiri medicale și sprijin psihologic. Dmitro Lubineț, Ombudsmanul pentru Drepturile Omului din Ucraina, a precizat că acesta este doar începutul unui schimb amplu de informații convenit între cele două părți la Geneva în februarie. Lubineț a adăugat că mulți dintre soldații ucraineni eliberați sunt într-o stare psihologică dificilă, iar unii sunt grav subponderali.

„Iubirea mea, sunt viu. M-am întors. Te iubesc foarte mult”, a spus unul dintre soldații ucraineni eliberați, într-un mesaj emoționant.

"My love, Im alive. Im back. I love you so much. Youre the only one for me in this world..." - the first words of a Ukrainian Defender who returned home from Russian captivity to his wife, Iryna.



📹: oksana_grigorash_ / Threads https://t.co/J5N1k36DBK pic.twitter.com/OZrEMcGijD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 6, 2026

Cel mai tânăr soldat ucrainean eliberat are 27 de ani, iar cel mai în vârstă – 59 de ani. Aceste schimburi reprezintă o rază de speranță pentru familiile afectate de conflictul care continuă să zguduie regiunea.

Un alt schimb de prizonieri a avut loc în februarie

Acțiunea vine la o lună după un schimb similar din 5 februarie, când 157 de prizonieri ucraineni s-au întors din captivitate. Zelenski a acuzat Moscova că blocase astfel de schimburi timp de aproape patru luni.

Eight-year-old Liza Ostapenko, from a rural border settlement in Chernihiv region, greets Ukrainian Defenders returning from Russian captivity - in any weather, at any time of day, in every season.



Whenever Liza learns about a prisoner exchange, she runs to the road near her… pic.twitter.com/bw2gd1YyPL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 6, 2026

De asemenea, Vladimir Medinsky, consilierul președintelui rus Vladimir Putin, a anunțat că un schimb de prizonieri de 500 la 500 va avea loc între 5 și 6 martie, conform acordurilor de la Geneva.

